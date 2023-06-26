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Пономарьов спрогнозував, з якого моменту почнеться крах режиму Путіна

Дмитро Відоменко
26 червня 2023, 10:26 оновлено 26 червня, 10:35
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Фактором, який призведе до старту обвалення режиму Путіна, стане звільнення українською армією Криму, переконаний Ілля Пономарьов
Пономарьов, Путін
"Путіна, перш за все, поховає російський народ - Пономарьов / колаж Главред, фото УНІАН

Звільнення ЗСУ тимчасово окупованого країною-агресором РФ півострова Крим стане каталізатором обвалення путінського режиму. Про це заявив координатор політичного центру Легіону Свобода Росії, ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов під час чату на Главреді.

"Путіна, перш за все, поховає російський народ, який зайде в Кремль, коли зрозуміє, що це можна і реально. Відповідно, одне з великих завдань - щоб росіяни зрозуміли, що це реально. Фактором, який призведе до цього, стане звільнення українською армією Криму. Це стане поворотною точкою. Коли це станеться, ні в кого більше не залишиться ніяких ілюзій щодо того, що війна остаточно і безповоротно програна Росією", ‒ говорить він.

Хто такий Ілля Пономарьов

Ілля Пономарьов - російський політичний діяч, підприємець в області високих технологій. Депутат Державної Думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває в США, пише Вікіпедія.

Дивіться на відео чат з Іллею Пономарьовим:

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський сказав, що війна триватиме до тих пір, поки Україна не здобуде перемогу над країною-агресором Росією.

За словами Зеленського, Москва повинна капітулювати і вивести свої окупаційні війська з територій української держави.

Керівник Міноборони України Олексій Резніков зазначив, що ЗСУ можуть піти в контрнаступ відразу на декількох ділянках фронту.

На його думку, українська армія не піде на територію Росії, а звільнятиме виключно свої землі.

Сенатор США Ліндсі Грем вважає, що Україна скоро покаже вражаючі можливості ЗСУ.

Як вважає політик, українські війська вже в поточному році відкинуть російських окупантів і повернуть під свій контроль стратегічно важливі позиції.

Інші новини:

Володимир Путін Ілля Пономарьов деокупація Криму війна Росії та України
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