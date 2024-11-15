Путін і Шольц планують провести телефонну розмову вперше за два роки - Bloomberg

Розмова відбудеться на тлі того, що Україна переходить у критичний час.

https://glavred.net/world/putin-i-sholc-planiruyut-provesti-telefonnyy-razgovor-vpervye-za-dva-goda-bloomberg-10614602.html Посилання скопійоване

Що саме обговорюватиме Шольц із Путіним наразі залишається загадкою / Колаж: Главред, фото: сайт президента Росії, Офіс президента України

Головні тези статті:

Розмова Путіна і Шольца має відбутися сьогодні

Шольц стане першим серед союзників України, хто відновить контакт з Кремлем

У п'ятницю, 15 листопада, вперше за майже два роки має відбутися розмова між кремлівським диктатором Володимиром Путіним та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на ознайомлені з цим питанням джерела, які говорили на умовах анонімності. Видання зазначає, що перший за довгий час діалог між представниками Німеччини та країни-агресора Росії відбудеться в критичний для України час.

відео дня

Саме зараз в Україні триває підготовка до, можливо, найтяжчої в історії зими, коли значна частина енергетичної інфраструктури країни третій рік поспіль знаходиться під загрозою ударів РФ.

Видання не вказало, що буде предметом розмови між Путіним і Шольцом, однак наголосило, що Німеччина - друга після США країна за величиною підтримки України.

Варто також зазначити, що канцлер Німеччини стане першим главою уряду серед країн, які надають Україні значну підтримку, який відновить прямий контакт із Путіним.

Діалог між Шольцом і Путіним - що відомо

Нагадаємо, що протягом майже 2 років німецький канцлер утримувався від контактів із диктатором Путіним. Однак на початку жовтня 2024 року він раптово захотів особисто поговорити по телефону з Володимиром Путіним.

Згодом канцлер Німеччини пояснив, що його країна має намір відновити діалог із Росією. Олаф Шольц заявив, що найближчим часом проведе переговори з російським президентом Володимиром Путіним.

Раніше також Главред писав, що Шольц заявив про готовність до розмови з Путіним зокрема заради того, щоб нібито добитися справедливого миру в Україні.

Інші новини про діалог з РФ:

Видання Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред