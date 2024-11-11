Шольц знову заявив про бажання 'поговорити з Путіним: коли це станеться

Шольц знову зробив заяву про готовність до переговорів із Путіним, однак наголосив, що не буде цього робити самостійно.

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Шольц розповів, коли відбудуться переговори з Путіним / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, прес-служба Європарламенту

Про що сказав Шольц:

Переговори з Путіним він планує провести "не самостійно"

Час для переговорів з Путіним настане "незабаром"

Німеччина має намір відновити діалог із Росією. Федеральний канцлер Олаф Шольц заявив, що найближчим часом проведе переговори з російським президентом Володимиром Путіним.

"Так, я вирішив поговорити з російським президентом в потрібний час. Але я відповідальний політик, я не роблю цього самостійно", - сказав політик СДПН в ефірі ARD, передає Tagesschau.

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Шольц також зазначив, що для діалогу з Путіним знадобляться численні контакти й переговори з багатьма сторонами. На питання ведучої політичного ток-шоу про те, коли, на його думку, настане "слушний час" для переговорів із Путіним, Олаф Шольц відповів ухильно: "Незабаром."

При цьому він підкреслив важливість гарантувати Україні підтримку Німеччини, щоб вона не залишилася сам на сам, а також докласти зусиль для запобігання ескалації війни.

"Потрібно подивитися, чи є спосіб з'ясувати, чи повинна ця війна тривати нескінченно, чи можна знайти шляхи до її припинення", - резюмував канцлер.

Варто зазначити, що у середині жовтня канцлер заявив про готовність обговорювати з Путіним питання справедливого миру для України. Останній раз він спілкувався з Путіним телефоном у грудні 2022 року.

Хто такий Олаф Шольц? Олаф Шольц - німецький політик та державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія. 19 травня 2022 Олаф Шольц заявив, що вступ України в ЄС за прискореною процедурою - неможливий, попри надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ в Україну, але одночасно, зазначив, що блок має знайти швидкі й прагматичні рішення допомогти Україні. У той же час, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.

Заяви Шольца щодо війни в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, жодна країна не має права розпочинати переговори про мир і припинення війни, розв’язаної Росією, без безпосередньої участі України, наголосив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Україна вже тривалий час обговорює з Німеччиною можливість постачання крилатих ракет Taurus для ЗСУ. Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Шольц стійко дотримується своєї позиції, мотивуючи це прагненням уникнути ескалації, ретельним зважуванням рішення та побоюванням ударів по Москві.

Шольц також не вважає за необхідне ухвалювати нові рішення щодо запрошення України до НАТО, що є частиною запропонованого Зеленським Плану перемоги.

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