Лукашенко заявив, що вважає Бога "білорусом за національністю"

Саме завдяки допомозі Всевишнього, на думку диктатора, він продовжує правити країною.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко переконаний, що Бог і Творець всього сущого носить білоруську національність.
Саме завдяки допомозі Всевишнього, на думку диктатора, він продовжує правити країною, заявив він у інтерв'ю кремлівському пропагандистові Володимиру Соловйову.
Лукашенко стверджує, що "Бог діє як справжній білорус".
- Тобто Бог сьогодні Білорус?– - Усміхаючись поставив питання пропагандист.
Якої національності бог? На це питання відповів Олександр Лукашенко. pic.twitter.com/ew1nY2Gy7q- РБК (@ru_rbc) February 7, 2022Реклама
- Так – впевнено відповів Лукашенко. - І не тільки сьогодні. Він же мене в середині 90-х кинув на цю сковорідку, ось ще подекуди допомагає".
Зазначимо, що Лукашенко зробив і низку інших заяв під час інтерв'ю з Соловйовим. Зокрема, він вважає, що Україна нібито вже через 15 років вступить в союзну державу Росії і Білорусі. При цьому він бачить і інші країни в цьому об'єднанні.
Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна залежить від постачання електроенергії з Білорусі і в разі необхідності він може відключити її.
Крім того Лукашенко пригрозив, що якщо Київ піде на нібито силовий сценарій щодо звільнення окупованого Донбасу, армія Білорусі "відповість" Україні разом з російськими збройними силами. Лукашенко не виключив і ядерного удару по Україні у разі загострення відносин Росії і заходу.
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