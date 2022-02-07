Лукашенко заявив, що вважає Бога "білорусом за національністю"

Лукашенко переконаний , що Бог білоруської національності / Reuters

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко переконаний, що Бог і Творець всього сущого носить білоруську національність.

Саме завдяки допомозі Всевишнього, на думку диктатора, він продовжує правити країною, заявив він у інтерв'ю кремлівському пропагандистові Володимиру Соловйову.

Лукашенко стверджує, що "Бог діє як справжній білорус".

- Тобто Бог сьогодні Білорус?– - Усміхаючись поставив питання пропагандист.

Якої національності бог? На це питання відповів Олександр Лукашенко. pic.twitter.com/ew1nY2Gy7q Реклама February 7, 2022

- Так – впевнено відповів Лукашенко. - І не тільки сьогодні. Він же мене в середині 90-х кинув на цю сковорідку, ось ще подекуди допомагає".

Зазначимо, що Лукашенко зробив і низку інших заяв під час інтерв'ю з Соловйовим. Зокрема, він вважає, що Україна нібито вже через 15 років вступить в союзну державу Росії і Білорусі. При цьому він бачить і інші країни в цьому об'єднанні.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна залежить від постачання електроенергії з Білорусі і в разі необхідності він може відключити її.

Крім того Лукашенко пригрозив, що якщо Київ піде на нібито силовий сценарій щодо звільнення окупованого Донбасу, армія Білорусі "відповість" Україні разом з російськими збройними силами. Лукашенко не виключив і ядерного удару по Україні у разі загострення відносин Росії і заходу.

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