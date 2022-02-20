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Путін хоче капітуляції України, а головними цілями будуть Верховна Рада та ОП – The Guardian

20 лютого 2022, 12:25

Аналітики назвали головні цілі Росії в Україні.

ЗСУ дадуть відсіч агресії Кремля / УНІАН

Головною метою широкомасштабного наступу на територію України для президента РФ Володимира Путіна є оточення української армії і захоплення влади в Києві, але українці дадуть відсіч.

Росія має перевагу в сухопутних, морських і повітряних силах, тому може вдатися до атаки одночасно на декількох фронтах - з північного сходу, Донбасу і Криму, пише британське видання The Guardian.

Гіпотетично, сухопутні війська в Білорусі (під прикриттям авіаударів по українській території) можуть очолити блискавичний рух на південь, щоб захопити Київ, йдеться в матеріалі.

ЗСУ не мають наміру здаватися

За планом Москви, пишуть аналітики, українська армія після оточення була б змушена капітулювати. Однак і ЗСУ, і велика кількість озброєних цивільних українців не планують здаватися Росії ні за яких умов, і саме це ускладнює реалізацію плану Кремля.

"Основними цілями будуть Офіс президента, Верховна Рада, Міністерства, українські ЗМІ та Майдан Незалежності – символічне місце українських продемократичних революцій", - йдеться в матеріалі.

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Аналітики кажуть, що РФ могла б вибрати більш скромний і менш ризикований наступ, щоб захопити додаткові території на сході України і на Донбасі, продовжуючи говорити про незалежність промосковських "республік".

читайте такожРФ створює грунт для вторгнення: США розкрили сценарій агресії РФРосія також може спробувати захопити Основні порти України - Маріуполь на Азовському морі та Одесу на Чорному морі, і таким чином створити сухопутний коридор до Криму.

"Може щось піти не так? Звичайно, тому що, до бою можуть приєднатися і цивільні. США і Великобританія не виключають озброєння опору, як під час радянської окупації Афганістану. Британські міністри прогнозують тривалу боротьбу, коли Росія зазнає значних втрат. При такому сценарії російська громадська думка може обернутися проти Путіна", - підсумували аналітики.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що один обстріл або артилерійський постріл можуть призвести до повномасштабної війни з Росією.

Глава держави розповів, що на тимчасово окупованих територіях в Криму і на Донбасі перебувають від 30 до 35 тисяч російських військових.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вважає, що наявні факти свідчать про те, що Росія планує "найбільшу війну в Європі з 1945 року". Він також зазначив, що в ході вторгнення Росії в Україну буде оточено Київ.

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Автор: Сергій Кущ
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ЗСУ вторгнення Росії новини України
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