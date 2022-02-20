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"Буде оточено Київ": Джонсон заявив, що Росія планує найбільшу з 1945 року війну в Європі

20 лютого 2022, 11:10

За словами британського прем'єр-міністра, розвідка передбачає, що Росія має намір почати вторгнення, під час якого буде оточено Київ.

Джонсон, Путін
Джонсон заявив, що Росія планує найбільшу з 1945 року війну в Європі / колаж Reuters

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що наявні факти свідчать про те, що Росія планує "найбільшу війну в Європі з 1945 року". Він також зазначив, що під час вторгнення Росії в Україну буде оточено Київ.

"Всі ознаки свідчать про те, що втілення плану вже в певному сенсі почалося", - розповів британський прем'єр-міністр в інтерв'ю BBC.

За словами Джонсона, розвідка передбачає, що Росія має намір почати вторгнення, під час якого буде оточено Київ.

Відповідаючи на питання, чи слід вважати новий напад РФ на Україну неминучим, Джонсон заявив, що на це вказують докази.

"План, який ми бачимо, стосується того, що може стати найбільшою війною в Європі з 1945 року тільки з точки зору масштабу", — підкреслив прем'єр-міністр Великобританії.

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Він також додав, що при цьому мова йде не тільки про потенційну загибель українців, а й "молодих росіян".

Загроза вторгнення Росії в Україну

Головнокомандувач збройними силами Валерій Залужний заявив, що Росія може вчинити терористичні акти на окупованій території Донбасу і звинуватити в цьому Україну для виправдання введення військ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент РФ Володимир Путін прийняв рішення здійснити агресію проти України. За його словами, є фабрикація провокацій, яку потім використовують як виправдання російського військового втручання в Донбас і ширше - в Україну.

Росія перекинула до кордону з Україною вертольоти і бойову групу з танками. Нові супутникові знімки оприлюднила американська компанія Maxar Technologies - вони показують значне збільшення кількості російських вертольотів поблизу кордону з Україною.

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новини Великобританії Володимир Путін Борис Джонсон вторгнення Росії
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