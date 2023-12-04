Росія - вже загроза країнам Балтії: генерал НАТО дав оцінку ситуації

Для захисту від агресорки Росії потрібні комплексні дії, одними безпілотниками і засобами ППО тут не обійдешся, зазначив Юрген-Йоахім фон Зандрарт.

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Росія відновлюватиме свій військовий потенціал - генерал НАТО / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, DeepState

Країна-агресор Росія наразі цілком поглинена розв'язаною проти України війною. Проте вона відновлює свої військові можливості і вже представляє підвищену загрозу для країн Балтії. Захист від можливих дій агресивних дій росіян потребуватиме значних зусиль. Про це заявив командувач багатонаціональним північно-східним корпусом НАТО генерал-лейтенант Юрген-Йоахім фон зандрарт.

В інтерв'ю LRT він розповів про те, що Росія посилюється, проте буде надалі відновлювати військовий потенціал, внаслідок чого з'явиться загроза для країн Латвії, Литви та Естонії.

"Зараз Росія значною мірою віддана своїй незаконній війні проти України, але вона вже почала і далі буде продовжувати відновлювати свій потенціал окремо від війни в Україні, і це створює підвищену загрозу для регіону Балтійського моря", - зазначив генерал. відео дня

За його словами, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс озвучує правильні тези, коли говорить, що Росія мобілізує свої ресурси проти Альянсу, проте поки що потрібно бути "дуже обережними з висновками".

"Я думаю, що висновки, які були втілені в дії, спрямовані на закупівлі та посилення можливостей литовських Збройних сил, дуже мудрі і ведуть у правильному напрямку", - вважає генерал.

Також він додав, що одними БПЛА і засобами ППО від Росії не захиститися.

"Об'єднані сухопутні, морські, повітряні, кібернетичні і м'які сили і засоби... все ще будуть визначати поле бою", – підкреслив Юрген-Йоахім фон Зандрарт.

Війна Росії і НАТО

Раньше у Росії оголосили про готовність воювати з НАТО. Зокрема, заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков сказав, що Москва "готова, як вже було продемонстровано, захищати наші національні інтереси всіма наявними в нашому розпорядженні засобами". Рябков не бачить можливості відновлення відносини РФ з Альянсом.

Росія вторгнеться в країни НАТО, якщо Україна не вистоїть у своїй боротьбі, сказав президент Володимир Зеленський. Український гарант акцентував увагу на тому, що в такій ситуації воювати із росіянами доведеться вже американцям.

Замороження війни в Україні призведе до нападу РФ на НАТО за 6 років - до такого висновку прийшли аналітики німецького DGAP. Згідно з їхньою оцінкою, Росія за декілька років зможе відновити свій військовий потенціал і може напасти на країни Балтії.

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