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Путін готує важливу заяву до 9 травня про долю "ДНР" і "ЛНР"

1 травня 2022, 18:49

Від росіян можна очікувати ще чимало різних "сюрпризів".

Путін, війна
Путін / Reuters

9 травня 2022 року російській владі потрібно показати своєму народу хоч якусь перемогу в війні проти України.

Як каже радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, оскільки на полі бою таких перемог немає, окупанти не можуть ніде просунутися вперед.

"Вони розповідатимуть про перехід в "рублеву зону" на Херсонщині і захопленої частини Запоріжжя. І показуватимуть, як вони "повертають до мирного життя" міста", – сказав Вадим Денисенко під час Єдиних новин.

Від росіян можна очікувати ще чимало різних "сюрпризів", каже Денисенко і зазначає, що російське керівництво готує заяви щодо раніше окупованих територій Донецької та Луганської областей.

"Можливо, буде зроблено заяву про те, що так звані "ДНР" і "ЛНР" будуть прийняті в Російську Федерацію. Я думаю, що десь в цьому напрямку вони будуть рухатися", - розповів Вадим Денисенко.

Поки ж в Росії тільки "визнали незалежність ДНР і ЛНР". Зробили це 22 лютого. Таке "визнання" загострило ситуацію на Сході України, після чого Росія і напала на Україну.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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війна в Україні Володимир Путін ЛДНР війна Росії та України
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