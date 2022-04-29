Путін готує важливу заяву на 9 травня: ЗМІ розкрили сценарій Кремля

Путін / УНІАН, Міноборони РФ

Багато експертів заявляли, що активізація військових дій армією РФ на Донбасі і півдні України пов'язана з бажанням продемонструвати якісь "перемоги" до 9 травня, щоб президент Росії Володимир Путін міг озвучити їх громадянам своєї країни саме в цей день.

Однак у Великобританії вважають, що лідер РФ використовує цю дату для оголошення масової мобілізації населення заради вирішального удару по Україні.

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес 29 квітня заявив, що одним з аргументів Путіна про організацію масового призову населення в армію стане оголошення нової війни "нацистам" всього світу.

У Кремлі сподіваються, що це надихне населення країни, велика частина якого знаходиться під впливом пропаганди з державних телеканалів, йти до лав армії, повідомляє The Daily Mail.

"Ми бачили ряд заяв Путіна про те, що "спецоперація" стає війною, що "це опосередкована війна" і "нацисти всюди", що "вони не тільки в Україні, а й в НАТО їх повно". Я думаю, він спробує відмовитися від своєї "спецоперації". Він готує грунт для того, щоб сказати: "дивіться, тепер це війна проти нацистів, і мені потрібно більше людей. Мені потрібно більше російського гарматного м'яса", - заявив Уоллес.

Незважаючи на постійні погрози на адресу України з боку вищого російського керівництва, на полі бою армії РФ далеко не все вдається. Лише на кількох ділянках фронту є тактичне просування військ і техніки на кілька кілометрів, а про створення "котлів" для частин української армії на Донбасі не йдеться.

Тим часом, західні союзники України продовжують постачання серйозного важкого озброєння для України. У зв'язку з цим виникають серйозні сумніви, що окупанти зможуть переломити хід війни на свою користь, навіть якщо загальна мобілізація в Росії буде успішною.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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