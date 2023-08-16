Путін готує подвійну катастрофу на АЕС: у Мережі розкрили деталі й назвали терміни

Злочинні плани президента країни-агресора Росії підтримує частина керівництва силового і військового блоків.

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За дорученням Путіна РФ готує провокації на Запорізькій та Курській АЕС / Колаж: Главред, фото: скріншот

Російський диктатор Володимир Путін активував процес підготовки техногенної катастрофи на Курській АЕС та на окупованій Запорізькій АЕС. У теракті РФ планує звинуватити Україну. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який часто ділиться інсайдами з Кремля.

За даними каналу, Путін дав наказ відновити підготовку до провокації на Курській АЕС. Реалізація планується на кінець серпня-початок вересня.

"Кілька спроб "ворожих" безпілотних літальних апаратів нібито атакувати Курчатов - це не що інше, як провокації, узгоджені в військовим керівництвом, керівництвом ФСБ і особисто з президентом, з метою показати "готовність" української сторони до ядерного терору", - йдеться у повідомленні.

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Практично одночасно з техногенною катастрофою на Курській АЕС нібито готується подібна акція і на Запорізькій АЕС.

"Російським керівництвом подвійна катастрофа буде оголошена "терористичною атакою" на ядерні об'єкти, в чому звинуватять Україну. Путін готовий піти на колосальні жертви серед мирного населення, забруднивши радіацією величезні частини території Росії, України, Республіки Білорусь та низки інших країн, заради виходу зі стратегічного глухого кута", - пише Генерал СВР.

На каналі додали, що у Путіна немає часу чекати на захоплення нових українських територій.

"Він тяжко хворий без шансів на одужання. Президент вимагає швидкого і ефективного рішення, яке він сам бачить у створенні ще гострішої кризи. Зараз склалася така ситуація, що ці злочинні плани президента Росії підтримує частина керівництва силового і військового блоків і замість того, щоб блокувати божевільні ідеї Путіна, ці плани отримують підтримку та готують до реалізації", - резюмували на каналі.

Довідка. Курська АЕС - атомна електростанція в Росії, розташована в м. Курчатові Курської області, в 40 км на захід від Курська на березі річки Сейм.

Складається з чотирьох енергоблоків загальною потужністю 4 ГВт, з яких в експлуатації знаходяться три енергоблоки загальною потужністю 3 ГВт.

РФ планує теракт на АЕС

15 серпня в Центрі нацспротиву повідомили, що російські окупанти планують підірвати Курську атомну електростанцію. В ході цієї провокації вони планують евакуювати від 21 до 57 тисяч осіб. Враховуючи те, що населення області становить понад 1 мільйон осіб, то Кремль евакуює всього близько 5%. Лише в обласному центрі проживає понад 435 тис.осіб.

У червні Telegram-канал Генерал СВР писав, що Путін не впевнений, що йому вдасться зберегти окуповані території України, тому він нібито розглядає варіант провокації техногенної катастрофи на одній з російських АЕС, щоб мобілізувати російське суспільство.

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