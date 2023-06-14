Путін хоче влаштувати ядерну катастрофу на Курській АЕС: у Мережі дізналися терміни

На думку Путіна, катастрофа на АЕС "мобілізує суспільство на боротьбу з наслідками і допомогу постраждалим, відверне від фронту, пояснить невдачі у війні".

https://glavred.net/world/putin-hochet-utroit-provokaciyu-na-kurskoy-aes-v-seti-uznali-sroki-10477882.html Посилання скопійоване

Володимир Путін хоче влаштувати провокацію на Курській АЕС / Колаж: Главред, фото: скріншот, Вікіпедія

Кремлівський диктатор Володимир Путін не впевнений, що йому вдасться зберегти окуповані території України, тому він нібито розглядає варіант провокації техногенної катастрофи на одній з російських АЕС, щоб мобілізувати російське суспільство. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки РФ.

"Справи на фронті йдуть не кращим чином, впевненості в тому, що український контрнаступ провалиться й всі "нові території" вдасться зберегти, немає ні у військових, ні у президента. Проводити загальну мобілізацію і оголошувати воєнний стан Путін вважає зараз небезпечним з точки зору можливого напруження в суспільстві, в цілому втомленого від теми війни", - йдеться у повідомленні.

На думку Путіна, катастрофа на АЕС "мобілізує суспільство на боротьбу з наслідками катастрофи і допомогу постраждалим, відверне від фронту, пояснить невдачі у війні та втрати територій підступністю ворога, який скористався тим, що російське керівництво концентрує зусилля на подолання наслідків катастрофи, і віроломно відібрав частину або всі "нові землі". Плюс Путін зможе звинуватити весь світ в "ядерному тероризмі".

відео дня

Під час наради Путін сказав, що "фахівці обґрунтовано радять зупинити вибір на Курській АЕС".

"Фахівці - це, без сумніву, брати Ковальчуки", - уточнив генерал СЗР.

Господар Кремля нібито дав розпорядження впродовж двох тижнів підготувати провокацію техногенної катастрофи Курської АЕС і 27 червня доповісти йому ступінь готовності.

Довідка. Курська АЕС - атомна електростанція в Росії, розташована в м. Курчатові Курської області, в 40 км на захід від Курська на березі річки Сейм.

Складається з чотирьох енергоблоків загальною потужністю 4 ГВт, з яких в експлуатації перебувають три енергоблоки загальною потужністю 3 ГВт.

Курська АЕС розташована у Курчатові Курської області / Фото : google.com

Зазначимо, в кінці квітня російські пропагандисти звинуватили Україну в спробі вдарити по Курській атомній електростанції.

"ЗСУ спробували атакувати Курську АЕС у місті Курчатові. Безуспішно - "приліт" відбила російська ППО", - писав Telegram-канал Mash.

Як повідомляв Главред, 13 червня російський диктатор Володимир Путін проговорився, чому для країни-агресора РФ було вигідно підірвати дамбу Каховської ГЕС. Він визнав, що підрив дамби ГЕС і масштабне затоплення, яке стало його наслідком, зірвали контрнаступ українських військових на півдні.

Дивіться відео, де Путін каже, чому для РФ вигідний підрив Каховської ГЕС:

Під час зустрічі з російськими блогерами Путін видав нові цілі війни та пригрозив запровадити "санітарну зону" в Україні. Глава Кремля пригрозив, що Кремль може розглянути питання про створення "санітарної зони" в Україні, якщо триватимуть обстріли російських регіонів.

Інші новини: