Біля Запорізької АЕС були вибухи, їх зафіксувала МАГАТЕ

У районі Запорізької атомної електростанції експерти МАГАТЕ зафіксували міни, вибухи були чутні 26 і 27 липня, сказав глава Держатомрегулювання Олег Кориков.

https://glavred.net/ukraine/vozle-zaporozhskoy-aes-byli-vzryvy-ih-zafiksirovala-magate-10489018.html Посилання скопійоване

Окупанти Росії продовжують утримувати ЗАЕС під своїм контролем / Колаж: Главред, фото: Енергоатом, Міноборони РФ

У районі захопленої окупаційними військами країни-агресора Росії Запорізької АЕС спостерігачі організації МАГАТЕ зафіксували вибухи. Також були ідентифіковані міни. Про це заявив глава Держатомрегулювання Олег Кориков.

Під час брифінгу він розповів про те, що фахівці зафіксували вибухи в районі ЗАЕС 26 і 27 липня. Спостерігається і мінування на території станції.

"Останнім часом ми маємо інформацію від представників МАГАТЕ, які постійно перебувають на Запорізькій АЕС, про те, що ідентифіковані міни. Остання інформація була про те, що чули вибухи 26 і 27 липня", - підкреслив Кориков.

відео дня

Ситуація на Запорізькій АЕС

У Головному управлінні розвідки Міноборони України 8 липня заявили, що окупанти Росії завозять додаткові міни та вибухівку на Запорізьку АЕС. Військова розвідка опублікувала схему ЗАЕС, де були вказані ймовірні локації мінування на станції.

Наступного дня, 9 липня, у розвідці повідомили, що російські окупаційні війська все також мінують ЗАЕС і терміново відправили туди Росгвардію. За ситуацію там відповідають загарбники Росгвардії.

Крім того, 19 липня в ГУР попередили, що Росія готує провокацію на Запорізькій АЕС. Зокрема, окупанти можуть реалізувати операцію "під чужим прапором" у вигляді так званого "штурму", в якому планують звинуватити Україну.

Інші новини: