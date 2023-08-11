Окупанти Росії на енергоблоці Запорізької АЕС влаштували інцидент - Енергоатом

Окупаційне "керівництво" Запорізької АЕС почало переводити четвертий блок енергоблоку в стан "холодної зупинки", розповіли в Енергоатомі.

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Україна розслідуватиме злочини Росії на ЗАЕС - Енергоатом / Колаж: Главред, фото: Енергоатом, Генштаб ЗСУ

На Запорізької атомної електростанції стався інцидент з витоком води з першого контуру реактора до другого. Окупанти почали переводити четвертий енергоблок у стан "холодної зупинки". Радіологічного викиду не було. Про це заявили в компанії Енергоатом.

Як повідомили в пресслужбі НАЕК Енергоатом у п'ятницю, 11 серпня, дії окупантів Росії на ЗАЕС призвели до того, що стався витік води з першого контуру до другого.

"В результаті виведення 4-го енергоблоку тимчасово окупованої Запорізької АЕС в "гарячий" стан в порушення умов ліцензії та вимог Енергоатому стався інцидент з витоком води з першого контуру реактора в другий", - сказала в компанії.

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Також в компанії уточнили, що радіологічного викиду в навколишнє середовище не зафіксовано.

В Енергоатомі розповіли, що інцидент трапився через порушення цілісності третього парогенератора, який розташовано в герметичній оболонці блоці. Російське окупаційне "керівництво" ЗАЕС почало переводити четвертий енергоблок у стан "холодної зупинки".

Як очікується, росіяни протягом 3 наступних днів переведуть в "гарячу зупинку" шостий енергоблок. Такий крок є порушенням умов ліцензій та вимог Енергоатому.

Глава компанії Енергоатом Петро Котін сказав, що так звані "керівники" ЗАЕС від Росатому демонструють некомпетентність і "послідовно виводять блоки захопленої станції з ладу".

"Цей злочин з навмисним пошкодженням обладнання 4-го енергоблоку, яке призвело до порушення цілісності вже трьох з п'яти наявних фізичних бар'єрів на шляху поширення радіації, витоку потенційно радіоактивної води першого контуру за встановлені межі, пошкодження дорогого обладнання першого контуру, буде розслідувано", - підкреслив Котін.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов у липні заявив, що ризик підриву Росією ЗАЕС знизився. Україна вжила певних заходів. Загрози для атомної електростанції не буде після того, як окупанти РФ звідти підуть.

Глава Держатомрегулювання Олег Кориков нарикінці липня повідомляв, що біля Запорізької АЕС були вибухи, які зафіксувала МАГАТЕ. Також вказувалася інформація про мінування станції окупантами.

На ЗАЕС знайшли російські міни, про що розповів генеральний директор МАГАТЕ директор Рафаель Маріано Гроссі. За його словами, окупанти РФ сказали фахівцям організації, що це, мовляв, "військове рішення, і воно знаходиться в зоні, яка контролюється військовими"

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