'Наступна жертва': Лавров пригрозив війною ще одній європейській країні

Глава МЗС країни-агресора традиційно звинуватив Захід у розв'язуванні протистояння з РФ.

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Сергій Лавров зробив нову скандальну заяву / колаж: Главред, скріншоти: Telegram

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відкрито пригрозив Молдові військовою агресією.

За його словами, Молдова може стати наступною жертвою "гібридної війни". Про це він заявив під час виступу на зустрічі міністрів ОБСЄ в Скоп'є, повідомляє видання LRT.

Глава МЗС країни-агресора традиційно при цьому звинуватив Захід у розв'язуванні протистояння з РФ. За словами Лаврова, нібито 20 років тому Захід "торпедував" план Москви з врегулювання придністровського конфлікту, а зараз "вбиває" формат "5+2".

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"По суті, Молдова приречена стати наступною жертвою гібридної війни, розв'язаної Заходом проти Росії", - відкрито пригрозив Лавров.

Реакція Молдови

У свою чергу, молдавське Міністерство закордонних справ заявило, що слова Лаврова були "частиною ворожих дій, які Росія робить проти країни за останні 30 років". Втім, партнери Кишинева на Заході допомогли успішно подолати ці загрози.

"Молдова безповоротно знаходиться на європейському шляху і сьогодні, як ніколи, ми вимагаємо негайного і безумовного виведення російських військ з нашої території", — заявили в МЗС Молдови.

Раніше повідомлялося про те, що Лаврова принизили на зустрічі ОБСЄ. Візит глави МЗС країни-агресора Росії Сергія Лаврова на міністерську зустріч ОБСЄ в Македонію - але весь захід обернулося репутаційним кошмаром.

Нагадаємо, замороження війни в Україні призведе до нападу РФ на НАТО через 6 років, вважають німецькі аналітики dgap. Згідно з їхніми висновками, Росія відновить військову міць і може напасти на країни Балтії. Альянс має 5-9 років, щоб підготуватися до війни.

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