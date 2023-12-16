Путін готовий розв'язати ще одну війну: які країни під загрозою удару РФ – прогноз

РФ може прагнути отримати вихід на Придністров'я, не виключив Олександр Коваленко.

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Олександр Коваленко спрогнозував ймовірність нової війни РФ / Міноборони РФ, скрін

Росія найближчим часом не піде в атаку на країни НАТО, заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, РФ становить небезпеку для країн колишнього СРСР.

"Давайте уявимо найгірший сценарій: Росія на певній стадії війни здобуде перемогу – захопить Правобережжя Херсонщини, Миколаївську та Одеську області. Тоді вона отримає вихід на Придністров'я і стане загрозою для Молдови та Румунії, які будуть з нею на кордоні по лінії тимчасово окупованих територій", - не виключив експерт.

Він також вважає, що якщо буде пауза у війні або зниження інтенсивності бойових дій, Росія отримає можливість відновити свій потенціал і накопичити ресурс для захоплення Грузії і Вірменії.

"У Грузії при владі проросійська політична сила, але Москві цього недостатньо. Їй важливо контролювати країну ще й фізично, тому що після окупації Грузії з'явиться вихід на Вірменію, яка сьогодні намагається вийти з-під впливу Російської Федерації", - прогнозує аналітик.

Коваленко додав, що в разі захоплення Вірменії, Росія посилить свій вплив на Південному Кавказі. При цьому є ще й Північ Казахстану – зона гібридних та інших загроз з боку РФ для Алмати.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Коваленка Главреду:

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Раніше Георгій Тука заявив про те, що РФ може розв'язати ще одну війну. У РФ у світі ще чимало ресурсів, зокрема, політичних, нагадав Георгій Тука.

Раніше Сергій Лавров пригрозив війною ще одній європейській країні. Глава МЗС країни-агресора традиційно звинуватив Захід у розв'язуванні протистояння з РФ.

Як повідомлялося раніше, замороження війни в Україні призведе до нападу РФ на НАТО через 6 років, вважають німецькі аналітики dgap. Згідно з їхніми висновками, Росія відновить військову міць і може напасти на країни Балтії. Альянс має 5-9 років, щоб підготуватися до війни.

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