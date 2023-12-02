"Нові вибухи": РФ може розв'язати ще одну війну – Тука дав несподіваний прогноз

Росія зацікавлена у створенні нових міжнародних конфліктів по всій планеті, заявив колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.
Однак це не означає, що вона буде брати безпосередню участь в них. У РФ чимало ресурсів, зокрема, політичних, також у неї величезний ресурс, який досі залишається недооціненим - "м'яка сила", підкреслив він в ході чату в Главреде.
"Тому в найближчій перспективі на планету можуть чекати нові вибухи на кшталт ізраїльського конфлікту. Але, підкреслюю, незважаючи на те, що Росія в цьому зацікавлена, її збройні сили навряд чи будуть брати безпосередню участь в цих конфліктах", - не виключив експерт.
Він також пояснив, що будь-який конфлікт стосується такого загальноцивілізаційного поняття як Захід, і будь-який конфлікт послаблює його учасників, що вигідно РФ.
"Наприклад, думаю, незважаючи на значні успіхи Ізраїлю в Секторі Гази ніхто не буде говорити про те, що Ізраїль став сильнішим і поліпшив своє становище завдяки війні. Звичайно, це не так, тому що конфлікт вимагає додаткових ресурсів як від країни, так і від її союзників", - зазначив гість редакції Главреда.
Тука додав, що якщо будуть спалахувати нові конфлікти, тоді західні партнери будуть змушені реагувати на них, а, отже, це буде призводити до зменшення уваги до подій в Україні і скорочення допомоги нашій країні в протистоянні Росії.
Дивіться відео - чат з Георгієм Тукою в Главреді:
Хто такий Георгій Тука
Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.
Раніше Сергій Лавров пригрозив війною ще одній європейській країні. Глава МЗС країни-агресора традиційно звинуватив Захід у розв'язуванні протистояння з РФ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Лаврова принизили на зустрічі ОБСЄ. Візит глави МЗС країни-агресора Росії Сергія Лаврова на міністерську зустріч ОБСЄ в Македонію - але весь захід обернулося репутаційним кошмаром.
Як повідомлялося раніше, замороження війни в Україні призведе до нападу РФ на НАТО через 6 років, вважають німецькі аналітики dgap. Згідно з їхніми висновками, Росія відновить військову міць і може напасти на країни Балтії. Альянс має 5-9 років, щоб підготуватися до війни.
Інші новини:
- Загроза війни РФ з НАТО: Шольц заборонив Україні бити німецькою зброєю по території Росії
- Зеленський звернувся до Путіна на " ти " і розніс російського диктатора
- "Наслідки будуть більш серйозні": Шольц зробив важливу заяву для України