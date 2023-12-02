"Нові вибухи": РФ може розв'язати ще одну війну – Тука дав несподіваний прогноз

У РФ у світі ще чимало ресурсів, зокрема, політичних, нагадав Георгій Тука.

https://glavred.net/world/novye-vzryvy-rf-mozhet-razvyazat-eshche-odnu-voynu-tuka-dal-neozhidannyy-prognoz-10521682.html Посилання скопійоване

Кремль може розв'язати нову війну, не виключає Георгій Тука / Главред, скрін

Росія зацікавлена у створенні нових міжнародних конфліктів по всій планеті, заявив колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

Однак це не означає, що вона буде брати безпосередню участь в них. У РФ чимало ресурсів, зокрема, політичних, також у неї величезний ресурс, який досі залишається недооціненим - "м'яка сила", підкреслив він в ході чату в Главреде.

"Тому в найближчій перспективі на планету можуть чекати нові вибухи на кшталт ізраїльського конфлікту. Але, підкреслюю, незважаючи на те, що Росія в цьому зацікавлена, її збройні сили навряд чи будуть брати безпосередню участь в цих конфліктах", - не виключив експерт.

Він також пояснив, що будь-який конфлікт стосується такого загальноцивілізаційного поняття як Захід, і будь-який конфлікт послаблює його учасників, що вигідно РФ.

"Наприклад, думаю, незважаючи на значні успіхи Ізраїлю в Секторі Гази ніхто не буде говорити про те, що Ізраїль став сильнішим і поліпшив своє становище завдяки війні. Звичайно, це не так, тому що конфлікт вимагає додаткових ресурсів як від країни, так і від її союзників", - зазначив гість редакції Главреда.

Тука додав, що якщо будуть спалахувати нові конфлікти, тоді західні партнери будуть змушені реагувати на них, а, отже, це буде призводити до зменшення уваги до подій в Україні і скорочення допомоги нашій країні в протистоянні Росії.

Дивіться відео - чат з Георгієм Тукою в Главреді:

Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Раніше Сергій Лавров пригрозив війною ще одній європейській країні. Глава МЗС країни-агресора традиційно звинуватив Захід у розв'язуванні протистояння з РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Лаврова принизили на зустрічі ОБСЄ. Візит глави МЗС країни-агресора Росії Сергія Лаврова на міністерську зустріч ОБСЄ в Македонію - але весь захід обернулося репутаційним кошмаром.

Як повідомлялося раніше, замороження війни в Україні призведе до нападу РФ на НАТО через 6 років, вважають німецькі аналітики dgap. Згідно з їхніми висновками, Росія відновить військову міць і може напасти на країни Балтії. Альянс має 5-9 років, щоб підготуватися до війни.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.