"Психоз розпалювання в Європі війни": Лукашенко зібрався першим йти на війну

Лукашенко і Путін / kanaldom.tv

Олександр Лукашенко в черговий раз виступив із заявою через вторгнення Росії в Україну.

За словами Лукашенка, потрібно робити все, щоб зберегти Білорусь.

Він зазначив, що останнім часом поруч з великим психозом на тлі пандемії розвернувся ще один - психоз розпалювання в Європі війни.

"Ми знову опинилися в епіцентрі цих подій....Війна - це страшно, ще гірше буде, ніж зараз. Адже ми звикли до гарних умов. Тому нам потрібно робити все, щоб зберегти нашу країну. Але якщо... (я завжди народу відкрито це кажу) ми, люди в погонах, першими підемо, щоб захистити нашу Батьківщину", - підкреслив Лукашенко, повідомляти БелТА.

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Загострення на Донбасі

18 лютого ватажок терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін на Донбасі оголосив масову евакуацію населення. Жителям тимчасово окупованих районів Донецької області бойовик запропонував виїхати в Ростовську область Російської Федерації.

Незабаром до Пушиліна приєднався і Леонід Пасічник - ватажок угруповання "ЛНР", який теж закликав жителів тимчасово окупованих територій їхати в Росію.

Увечері 18 лютого секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не готує напад на Донбасі, як повідомляють окупаційні пропагандистські ЗМІ.

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