Брязкання зброєю: Путін з Лукашенком під рапорт Шойгу поспостерігали за ракетними навчаннями

Володимир Путін і Олександр Лукашенко / колаж з фото УНІАН

Президент РФ Володимир Путін і самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко запустили з Ситуаційного центру Кремля планові ракетні навчання російських військ. Як повідомляють російські ЗМІ, міністр оборони РФ Сергій Шойгу особисто доповів по відеозв'язку про хід навчань.

"Сьогодні під вашим керівництвом проходять вчення сил стратегічного стримування, на якому будуть відпрацьовані питання управліннями ядерною зброєю і зброєю підвищеної потенційної небезпеки в єдиному контурі управління в ході проведення операцій стратегічних наступальних сил", ‒ говорить він.

Шойгу особливо впирав на те, що російська армія запустить гіперзвукові ракети моделі "Кинджал" і "Циркон. І на те, що до навчань залучені військовослужбовці Військово-космічних сил, Південного військового округу, ракетний військ стратегічного призначення, а також матроси Північного і Чорноморського флотів.

Далі, Російський начальник Генштабу, генерал армії Валерій Герасимов у своїй доповіді Путіну і Лукашенку каже, що на навчаннях відпрацьовується наступ з нанесенням "гарантованої поразки противнику".

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Що відомо про навчання РФ

В січні Росія направила в Чорне море шість десантних кораблів з Північного і Балтійського флотів РФ.

10 лютого в Міноборони РФ заявили, що загін великих десантних кораблів ВМФ Росії зайшов до Севастополя. Найближчим часом загону "належить продовжити виконання завдань відповідно до плану бойової підготовки" ВМФ РФ.

Головний редактор BlackSeaNews, керівник проекту "Інститут чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко оприлюднив у Facebook карту перекриття районів Чорного і Азовського морів на час проведення ракетних і артилерійських навчань ВМФ РФ, які будуть проходити в лютому.

"Ніяких коридорів для проходу торгових суден не передбачено. Такого за останні 8 років не було", - написав він.

За даними експерта, в Чорному морі в цілому будуть знаходитися 12 великих десантних кораблів з 3-х флотів РФ - Чорноморського, Тихоокеанського і Північного.