УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Психопат з ознаками садиста": американський психіатр виніс жорсткий діагноз Путіну

20 липня 2022, 11:53

Психіатр Джеймс Феллон побачив у наказах, які віддавав Путін військам російських агресорів в Україні, особливі і добре помітні ознаки садизму.

Путін, Кремль
Американський психіатр виніс жорсткий діагноз Путіну/ https://ua.depositphotos.com

Відомий психіатр з США Джеймс Феллон, який спеціалізується на психопатичних розладах особистості, виніс діагноз російському диктатору Путіну. Як повідомляє портал The Insider, медик вважає - у господаря Кремля є всі ознаки психопатії та нарцисичного розладу.

Мало того, Феллон окремо побачив у наказах, які віддавав Путін своїм військам в Україні, особливі ознаки садизму.

"На мій погляд, у Путіна дійсно були важливі передумови для розвитку так званих розладів особистості, включаючи психопатію і нарцисичний розлад особистості. Він виглядає нормальним і робить все для підтримки цієї ілюзії, але якщо дивитися в корінь, на глибинні риси, то всіх психопатів відрізняє низька емоційна Емпатія", – пояснив психіатр.

За його словами, в характері Путіна легко можна помітити тягу до маніпулятивності, егоїзм і агресії. Саме з цієї причини він здається росіянам безстрашним, оскільки не демонструє ніякого жалю, каяття або почуття провини.

Феллон підкреслив, що психопати на кшталт Путіна завжди безумовно вірять у правильність своїх вчинків.

читайте також"Хворий психопат!": Польський хіт про Путіна "підірвав" світові чарти - його наспівує весь світ

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що американська розвідка намагається з'ясувати, як психічний стан господаря Кремля Володимира Путіна впливає на продовження військових дій в Україні.

За словами експертів, поведінка Путіна стає все більш непостійним і ірраціональним.

Пізніше психотерапевт Керолайн Страусон говорила, що через дитячі травми господареві Кремля Володимиру Путіну притаманні риси нарциса і психопата, тому єдиний спосіб зупинити його агресію - змусити його повірити у свою перемогу.

Інші новини:

Автор: Єгор Бунін
новини Росії психиатр Володимир Путін
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:52

Данілов пригрозив зрадникам, які співпрацюють з окупантами: "нічого хорошого не буде"

12:28

"Вони спеціалісти в нетрадиційних стосунках": Путін зморозив маячню, щоб образити ЄвропуВідео

12:27

ЗСУ відправили підполковника-комбата окупантів на "концерт Кобзона"

12:25

Незвичайні види зелені, які обов'язково варто посадити на дачі - ТОП-3

12:00

Лідер Ірану підіграв Путіну і підтримав повномасштабне вторгнення РФ в УкраїнуВідео

Реклама
11:53

"Психопат з ознаками садиста": американський психіатр виніс жорсткий діагноз Путіну

11:49

Лишилося мало ресурсів: у Німеччині заявили, що в них закінчуються запаси зброї для УкраїниВідео

11:24

Уламок російського снаряду потрапив у серце: у Києві дивом врятували військовогоВідео

11:18

Путін прагне захопити Харків: чи можливий штурм міста?Погляд

10:52

Буде "м'ясорубка": астролог розповів, коли Україна звільнить усі території і вийде на свої кордониВідео

10:40

ЗСУ другий день поспіль потужно б'ють по стратегічному Антонівському мосту в окупованому ХерсоніВідео

10:27

Нова маячня Путіна: війська РФ відвели від Києва нібито "заради переговорів"Відео

10:15

Росіяни знищили будинки в Нікополі: 2 загиблих і багато поранених, серед них – дітиФотоВідео

10:02

У Путіна істерика, його принизилиПогляд

09:52

"Колгоспний тверк": Мережу вразило відео "Z-танцю" росіянокВідео

09:46

Антонівський міст є ключовою вразливістю окупантів на Херсонщині - розвідкаВідео

09:27

Лопнув кривавий бізнес: ЗСУ повністю знищили групу ПВК "Вагнера"

09:16

Біля Каховської ГЕС ЗСУ знищили новітню російську систему для приглушення безпілотниківВідео

08:57

Вигоріла вщент: ЗСУ знищили у Лазурному сучасну радіолокаційну станцію РФВідео

08:48

У боях за Україну загинув 30-річний доброволець зі Швеції

Реклама
08:46

Ефективна тактика у війні з РосієюПогляд

08:30

Як позбутися від павутинного кліща: прості та ефективні способи захисту рослинВідео

08:22

Гороскоп на сьогодні, 20 липня 2022: Левам - гроші, Терезам - труднощі, Стрільцям - заздрістьВідео

08:19

Повітряний бій на Херсонщині: воїни ЗСУ збили з ЗРК ворожий Су-35 під час атаки на українські літакиВідео

08:09

Удар по Кримському мосту: у ЗСУ є всі необхідні дані для розробки плану - Тука

07:30

Рецидивіст-окупант з Луганщини пішов на війну заради вставних зубів

07:13

Може стати гарантом безпеки: Куса розповів, як буде змінюватися позиція Китаю щодо України

07:08

Кремль уникає загальної мобілізації та вербує на війну проти України ув'язнених

06:37

Путін може використовувати ядерну загрозу для стримування контрнаступу ЗСУ - ISWВідео

06:23

Травми сучасної РосіїПогляд

06:00

Курс доллара 2022: який прогноз і чого чекати українцям восени

05:20

Найсмачніша і дуже швидка закуска за 10 хвилин: дивовижний рецептВідео

05:05

Фізаліс: чим корисна ця ягода і чи можна їй отруїтисяВідео

04:50

Стало відомо, що приховувала Руслана Писанка перед смертю і яке горе переживалаВідео

04:32

Анасасію Волочкову в розпусному мікробікіні застукали в обіймах одруженого чоловіка

04:01

"Твоя погода була сонячною, а сьогодні дощ": Андрій Данилко показав раритетне фото з ПисанкоюВідео

03:36

49-річна Хайді Клум топлес показала Відпочинок з молодим чоловіком

03:15

Україну накриє африканська спека: в який день вріже пекло до +40ºВідео

02:44

Рейтинг найсексуальніших членів британської королівської сім'ї - перше місце здивує навіть британців

02:40

Експерт пояснила, чи підскочить курс долара після скасування Нацбанком фіксованого курсу

Реклама
02:15

Кінець липня буде доленосним для України: астролог назвала 2 найважчі дніВідео

00:51

Прикмети на 20 липня: 3 речі, які краще в цей день не робитиВідео

19 липня, вівторок
23:59

Ектор Хіменес-Браво розсекретив свою обраницю-українку постільним фото

23:57

"Ще більше HIMARS": США нададуть Україні черговий пакет військової допомогиВідео

23:29

Арестович розкрив подробиці удару ВСУ по мосту в ХерсоніВідео

23:28

Величезний штраф: артистам в Росії заборонили зі сцени говорити про війну

23:12

Зеленський назвав офіцерів РФ "ганчірками" через удар по мирному селу на Одещині

22:26

Єрмак розповів, які переговори веде Україна з РосієюВідео

22:25

Війна, злодійство, масовий страх і цензура: про традиційні цінності РосіїПогляд

22:20

"Шкода репутації": Шольц обдурує Україну в питанні постачання зброї - WeltВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти