"Психопат з ознаками садиста": американський психіатр виніс жорсткий діагноз Путіну

Психіатр Джеймс Феллон побачив у наказах, які віддавав Путін військам російських агресорів в Україні, особливі і добре помітні ознаки садизму.
Відомий психіатр з США Джеймс Феллон, який спеціалізується на психопатичних розладах особистості, виніс діагноз російському диктатору Путіну. Як повідомляє портал The Insider, медик вважає - у господаря Кремля є всі ознаки психопатії та нарцисичного розладу.
Мало того, Феллон окремо побачив у наказах, які віддавав Путін своїм військам в Україні, особливі ознаки садизму.
"На мій погляд, у Путіна дійсно були важливі передумови для розвитку так званих розладів особистості, включаючи психопатію і нарцисичний розлад особистості. Він виглядає нормальним і робить все для підтримки цієї ілюзії, але якщо дивитися в корінь, на глибинні риси, то всіх психопатів відрізняє низька емоційна Емпатія", – пояснив психіатр.
За його словами, в характері Путіна легко можна помітити тягу до маніпулятивності, егоїзм і агресії. Саме з цієї причини він здається росіянам безстрашним, оскільки не демонструє ніякого жалю, каяття або почуття провини.
Феллон підкреслив, що психопати на кшталт Путіна завжди безумовно вірять у правильність своїх вчинків.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що американська розвідка намагається з'ясувати, як психічний стан господаря Кремля Володимира Путіна впливає на продовження військових дій в Україні.
За словами експертів, поведінка Путіна стає все більш непостійним і ірраціональним.
Пізніше психотерапевт Керолайн Страусон говорила, що через дитячі травми господареві Кремля Володимиру Путіну притаманні риси нарциса і психопата, тому єдиний спосіб зупинити його агресію - змусити його повірити у свою перемогу.
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