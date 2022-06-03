"Йому не шкода нікого": психіатр пояснив, чому Путін хоче підкорити Україну

Психіатр пояснив, чому Путін хоче підкорити Україну / Колаж УНІАН, посольство США в Україні

У російського диктатора Володимира Путіна є деяка кількість вельми нав'язливих ідей, головна з яких ‒ потрібно домогтися "покірності" від України. Про це розповів у коментарі порталу "Новий час"відомий медик-психіатр Роман Долинський.

"З приводу такого реально виникає безліч питань. Що це-якісь маячні ідеї, свідома брехня або маніпуляції? Якщо взяти за гіпотезу-це маніпуляція, то вона зовсім не тонка, а максимально груба і прямолінійна. Тому вважаю, що все-таки Путін все говорить свідомо. І це у нього не маячна, а скоріше за все, надцінна ідея", — пояснив він.

Як каже психіатр, коли людиною опанувала маячна ідея, то він залізобетонно переконаний в якихось речах, які в реальності не існують. І його ніяк не можна переконати в їх ілюзорності. У той час як надцінна ідея (в широких колах народонаселення відома як ідея-фікс) все ж заснована на реальних подіях, але, як правило, має потужну емоційне забарвлення, а також повністю захоплює увагу людини, а також обумовлює більшість його вчинків.

Таким чином, каже Долинський, у російського диктатора є як мінімум група горезвісних надцінних ідей. Головна з яких-домогтися покірності від України та українців. Причому за всяку ціну.

Психіатр стверджує-якби Путін був "чистим епілептоїдом", то на нього могли б ще вплинути, наприклад, родичі або оточення.

"У його характері чітко видно антисоціальну складову. Чи то пак ніякої емпатії і співчуття. І йому не шкода нікого. Тому він і жене свою армію на " забій "в Україну, ніяк не зіставляючи це з реальними можливостями військ і раціональними поглядами на свої" капризи"", — підсумував Долинський.

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Нагадаємо, раніше керівник проекту Gulagu.net і правозахисник з РФ Володимир Осечкін заявив-російський диктатор Володимир Путін, Міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу і керівник російського Генштабу Валерій Герасимов вже не підписують ніяк офіційні папери, які так чи інакше стосуються війни проти України.

Він вважає, що керівництво Росії вже потроху замітає сліди, подумки ведучи підготовку до Міжнародного трибуналу з військових злочинів в Гаазі і намагаються максимально убезпечити себе.

До того секретар РНБО України Олексій Данилов на своїй сторінці в сервісі мікроблогів Twitter писав, що Володимир Путін і міністр оборони Сергій Шойгу готували концтабори для українців у Західному Сибіру,

"Завдання русинської орди-знищити нашу країну, наш народ, колонізувати Україну", - писав Данилов.

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