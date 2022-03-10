Психопат і нарцис: психотерапевт назвала єдиний спосіб зупинити Путіна

У Путіна є "психопатичні риси", вважає психотерапевт / Reuters

Через дитячі травми господареві Кремля Володимиру Путіну притаманні риси нарциса і психопата, тому єдиний спосіб зупинити його агресію – змусити його повірити в свою перемогу.

Таку думку озвучила психотерапевт Керолайн Страусон, передає Express.co.uk.

Фахівець проаналізувала характер Путіна і описала його психотип, щоби можна було краще зрозуміти дії та рішення президента РФ.

За словами Страуссон, до народження Володимира його батьки вже втратили двох дітей, тому вважали сина "диво-дитиною". Вони обсипали його любов'ю і ласкою, тому він вирішив, що саме так до нього повинні ставитися всі.

Психотерапевт додала, що над майбутнім президентом Росії в дитинстві часто знущалися. Сам Путін говорив: "50 років тому ленінградська вулиця навчила мене правилу: якщо бійка неминуча, ти повинен завдати першого удару".

Страуссон вважає, що ця фраза характеризує його як людину, яка реагує першою та прагне перемогти попри наслідки.

"Якщо люди не будуть ставитися до нього як до важливої людини, це викличе у нього почуття нікчемності, і тоді його поведінка загостриться, щоби спробувати знайти почуття влади і залікувати рану нікчемності", – сказала експерт.

Крім того, у Путіна "психопатичні риси": у нього не лише повна відсутність емпатії, але і є жорстокість без всяких докорів сумління.

Страусон вважає, що єдиний спосіб перемогти Путіна – це змусити його повірити, що переміг саме він.

"Якщо ми зможемо змусити його припинити напад на Україну, знайшовши спосіб переконати його "повірити", що він переміг, що він важливий, що він впливова людина, навіть якщо ми знаємо, що це не так, це єдиний спосіб змусити його відступити", – сказала психотерапевт.

Як повідомляв Главред, американська розвідка намагається з'ясувати, як психічний стан господаря Кремля Володимира Путіна впливає на продовження військових дій в Україні. За словами експертів, поведінка Путіна стає все більш непостійною та ірраціональною.

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