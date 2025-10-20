Стався масштабний збій онлайн-сервісів у всьому світі: що не працює

Збій у роботі AWS став головною причиною неполадок.

Коротко:

У світі повідомляють про проблеми з доступом до різних онлайн-платформ

Зокрема, зафіксовано неполадки у роботі Zoom, Reddit, The Wall Street Journal, Snapchat та IMDb

Користувачі по всьому світу повідомляють про проблеми з доступом до різних онлайн-платформ — причиною став збій у роботі Amazon Web Services (AWS). Про це повідомляє Downdetector.

Зокрема, збій торкнувся месенджера Signal, а також частини сервісів самої компанії Amazon, які працюють із перебоями.

Також спостерігаються неполадки у роботі Zoom, Reddit, The Wall Street Journal, Snapchat та IMDb.

Зазначається, що "лежить" хмарна інфраструктура Amazon Web Services (AWS) — один із найбільших провайдерів хмарних технологій у світі.

"Саме збій у роботі AWS став головною причиною неполадок у численних сервісах", - йдеться у повідомленні.

За словами користувачів, найбільше проблем виникло в регіоні US-East-1, де розташовані ключові дата-центри Amazon. Збій у цьому сегменті спричинив труднощі з підключенням і роботою сервісів, які залежать від інфраструктури AWS.

Про джерело: Downdetector Downdetector - це місце, куди люди звертаються, коли сервіси не працюють. Downdetector працює на основі неупереджених, прозорих звітів користувачів та індикаторів проблем з усього Інтернету.

