Стався масштабний збій онлайн-сервісів у всьому світі: що не працює

Коротко:
- У світі повідомляють про проблеми з доступом до різних онлайн-платформ
- Зокрема, зафіксовано неполадки у роботі Zoom, Reddit, The Wall Street Journal, Snapchat та IMDb
Користувачі по всьому світу повідомляють про проблеми з доступом до різних онлайн-платформ — причиною став збій у роботі Amazon Web Services (AWS). Про це повідомляє Downdetector.
Зокрема, збій торкнувся месенджера Signal, а також частини сервісів самої компанії Amazon, які працюють із перебоями.
Також спостерігаються неполадки у роботі Zoom, Reddit, The Wall Street Journal, Snapchat та IMDb.
Зазначається, що "лежить" хмарна інфраструктура Amazon Web Services (AWS) — один із найбільших провайдерів хмарних технологій у світі.
"Саме збій у роботі AWS став головною причиною неполадок у численних сервісах", - йдеться у повідомленні.
За словами користувачів, найбільше проблем виникло в регіоні US-East-1, де розташовані ключові дата-центри Amazon. Збій у цьому сегменті спричинив труднощі з підключенням і роботою сервісів, які залежать від інфраструктури AWS.
Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше державний ПриватБанк розповідав про збій у своїй роботі, який став причиною відключення низки основних банківських функцій для клієнтів.
26 червня у застосунку Резерв+ також стався збій. Користувачі зіткнулися з технічними проблемами під час спроби увійти в систему.
Читайте також:
- У Парижі за сім хвилин пограбували Лувр: викрадено "безцінні коштовності"
- Українцям доведеться платити за перебування в США - що відомо про нові правила
- Євросоюз хоче змінити правила членства заради України - Politico
Про джерело: Downdetector
Downdetector - це місце, куди люди звертаються, коли сервіси не працюють. Downdetector працює на основі неупереджених, прозорих звітів користувачів та індикаторів проблем з усього Інтернету.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред