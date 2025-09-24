Відключається саме: у нових iPhone 17 стався масовий збій

Ви дізнаєтеся:
- Люди масово скаржаться на нові девайси Apple
- У чому проблема
Користувачі нових моделей iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max і iPhone Air зіткнулися з серйозними збоями роботи Wi-Fi.
За повідомленнями на форумах MacRumors, Reddit і в спільноті підтримки Apple, у смартфонів періодично зникає бездротовий зв'язок: інтернет відключається, а з'єднання відновлюється тільки після розблокування пристрою.
Особливе занепокоєння викликає те, що проблема зачіпає систему Apple CarPlay, яка залежить від Wi-Fi. У результаті зв'язок в автомобілі може перериватися, що створює додаткові незручності.
Багато власників пов'язують збої з використанням Apple Watch, пов'язаних з iPhone, проте поки що незрозуміло, чи дійсно годинник впливає на проблему.
Журналісти MacRumors спробували відтворити баг, але безуспішно. Зараз вони звернулися до Apple за коментарем. Невідомо, чи пов'язано це з апаратною частиною або з помилками в прошивці.
Усі чотири нові моделі оснащені унікальним чипом Apple N1, вперше розробленим самою компанією для підтримки Wi-Fi 7, Bluetooth 6 і Thread. Раніше для бездротових технологій використовувалися рішення від Broadcom. Віце-президент Apple з бездротових систем Арун Матіас в інтерв'ю CNBC наголосив на енергоефективності N1, однак користувачі вважають, що саме він може бути джерелом проблем.
Очікується швидкий реліз iOS 26.0.1, але поки невідомо, чи встигне Apple усунути збій у цьому оновленні.
Нагадаємо, раніше Главред писав, що у нових iPhone 17 знайшли серйозний недолік. Попри поліпшення батареї та енергоефективності, смартфони Apple значно поступаються конкурентам у стійкості до падінь.
Також ми писали, що аналітична компанія Counterpoint Research опублікувала рейтинг найбільш продаваних смартфонів у світі за другий квартал 2025 року. Лідерами знову стали пристрої Apple і Samsung, проте в десятку найкращих вдалося пробитися і бюджетній моделі від Xiaomi.
