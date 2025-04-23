Визнання США Криму російським може запустити 'ядерний маховик' – Кулик

США можуть створити прецедент, який зашкодить глобальній безпеці, не виключає Віталій Кулик.

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Віталій Кулик оцінив ризики поширення ядерної зброї / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Головне із заяв Кулика:

Визнання США Криму російським створить небезпечний прецедент

Багато країн захочуть реалізувати амбіції щодо ядерної програми

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик прокоментував питання про те, як імовірне визнання США Криму російським ускладнить процес повернення півострова під контроль України.

"Це не просто ускладнить процес повернення - це створить прецедент, який зашкодить глобальній безпеці", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт зазначає, що це може послужити поштовхом до активізації процесу отримання іншими країнами ядерної зброї.

"Адже виникає питання - що тоді може захистити, якщо США і Росія, дві ядерні країни, ділять між собою країну, яка відмовилася від ядерної зброї? "Вибачте, але в такому разі нічого, окрім ядерної зброї, нас не захистить", - саме так скажуть умовні Іран, Пакистан, Південна Африка, Бразилія, Швеція та чимало інших країн, які мають амбіції щодо ядерної програми. І їх буде важко зупинити на шляху до створення ядерної зброї", - додав Кулик.

/ Главред

Раніше повідомлялося про те, що Франція готова розмістити ядерну зброю на території деяких країн. Президент Франції підкреслив, що ядерна доктрина його країни не змінюється.

Нагадаємо, раніше Макрон назвав Францію унікальною країною в Європі завдяки своєму потенціалу ядерного стримування. Він також не проти поширювати цей захист на європейських союзників.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що вступ України до НАТО може зайняти багато років. Альтернативною гарантією безпеки від російської агресії може стати ядерна зброя.

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Хто такий Віталій Кулик? Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

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