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"Путін – буратінко, вміє лише обманювати": Арестович пояснив, чого Україні не вистачає для перемоги

1 грудня 2022, 10:48

Найслабшим місцем українців є самі українці, наголосив радник голови ОП.

Алексей Арестович, Владимир Путин
Арестович пояснив, чого Україні не вистачає для перемоги у війні проти Росії/ УНІАН, скрін

Російському диктатору Володимиру Путіну не вдасться зламати наш народ. Проте найслабшим місцем українців є самі українці, тому єдине, що нас може перемогти – це внутрішні суперечки.

Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович під час розмови з російською журналісткою Юлією Латиніною. Він зазначив: усе, що вміє Путін – це обманювати російський народ.

"Путін нічого не вміє. Сталін – це "чорний демон", який вбив мільйони людей. Путін – це буратінко. Все, що він вміє – це обманювати російський народ. Але чи це заслуги Путіна? Це була ще машина радянської пропаганди, принципи якої були добре відпрацьовані. Але на ділі вона виявилися неефективною", – зазначає Арестович.

Радник голови ОП наголосив: оскільки лише внутрішні суперечки можуть здолати українців, то громадяни нашої держави повинні бути згуртованими.

"Єдине, що нас може перемогти – це внутрішні суперечки. Але на цій війні ми і цей урок засвоїли. І це нам уже не загрожує. У нас є все. Тільки не вистачає засобів", – додав він.

Раніше радник Офісу президента України Олексій Арестович анонсував приємні сюрпризи у війні проти Росії. За його словами, чекати таких сюрпризів варто ближче до нового року.

Нагадаємо, український військовий Євген Карась розповів, що у Кремлі бояться бунтів серед свого ж народу. Тому російському диктатору Володимиру Путіну доводиться імітувати вирішення проблем. Саме для цього і була організована зустріч з підставними "матерями російських військових" – щоб "замилити очі" росіянам.

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війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії Олексій Арестович
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