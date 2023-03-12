Подвійна гра Лукашенка: експерт оцінив ймовірність втягування Білорусі у війну

Олександр Лукашенко хотів би ухилитися від ролі співучасника агресії, вважає Валерій Карбалевич.

Олександр Лукашенко / сайт Кремля

За останній час вплив Росії на Олександра Лукашенка і Білорусь в цілому різко зросла і збільшилася залежність Росії від Білорусі, заявив білоруський журналіст і політолог Валерій Карбалевич.

В інтерв'ю Главреду він підкреслив, що на території Білорусі знаходяться російські збройні сили і це дуже сильно впливає на всю ситуацію.

"Плюс економічна підтримка, адже на РФ припадає близько 70% білоруського товарообігу. Тому просто так зіскочити і відмовитися від підтримки у Лукашенка навряд чи вийде", — говорить експерт.

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Також він зазначив, що Лукашенко при цьому намагається паралельно грати і в іншу гру, акцентуючи увагу на риториці пошуку мирного врегулювання.

"Він каже: "Ми підтримуємо Росію, але, взагалі-то, ми за мир і навіть готові щось робити для цього миру". Мовляв, ми готові повторити ситуацію до початку вторгнення, коли Мінськ був центром врегулювання конфлікту на Донбасі", — уточнив співрозмовник.

На його думку, Лукашенко хотів би продовжити цю лінію, і тим самим, ухилитися від ролі співучасника агресії.

"Це могло б дозволити нормалізувати відносини із Заходом, отримати визнання себе президентом (чого досі не сталося), а також знову опинитися в центрі гри, як це було в 2014 і 2015-му, коли на переговори Путіна і Порошенка в Мінськ приїжджали президент Франції, канцлер Німеччини. Але поки перспектив такої гри на горизонті не проглядається", — додав Карбалевич.

Хто такий Валерій Карбалевич Білоруський журналіст і політолог, кандидат історичних наук. Експерт аналітичного центру "Стратегія". Автор понад 800 публікацій з різних проблем внутрішньої і зовнішньої політики Білорусі.

Раніше Лукашенко заявив про те, що вибухи з пошкодженням літака окупантів РФ А-50 на аеродромі "Мачулищі" нібито спланували СБУ і ЦРУ.

Крім того, Лукашенко опустився до образ Володимира Зеленського, назвавши його "гнидою".

Нагадаємо, вранці 26 лютого на військовому аеродромі Мачулищі в Білорусі сталися два вибухи, які призвели до пошкодження російського військово-транспортного літака і снігоприбиральної техніки.

Пізніше стало відомо, що в Мачулищах був підірваний літак ДРЛО А-50 ВКС РФ, який загарбники використовують для пошуку українських систем ППО. А-50 - дуже дорогий літак, на озброєнні у РФ таких бортів всього 9 штук. Його основна функція - дальня розвідка.

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