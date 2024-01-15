Лукашенко відправив до Росії своїх військових: чим окупанти "навчать" білорусів

Режим Олександра Лукашенка в Білорусі відправив своїх військових на територію країни-агресора Росії. Там окупанти навчатимуть білорусів своїм "навичкам", яких вони "набули" під час повномасштабного вторгнення в Україну.
Як повідомили в білоруському Міноборони, військові будуть "переймати досвід" російських окупантів.
"Під час занять акцент буде зроблений на досвіді, набутому Збройними силами Росії під час проведення спеціальної військової операції", - сказали у відомстві.відео дня
Також підкреслюється, що після завершення так званого навчання "білоруські військові як інструктори зі складних предметів бойової підготовки передаватимуть отриманий досвід підрозділам Збройних сил Республіки Білорусь".
Білорусь і війна Росії проти України
У Білорусі розгорнуто ядерну зброю, йдеться в публікації The Wall Street Journal. Журналісти з посиланням на американську розвідку написали, що відповідні заяви Лукашенка можуть бути правдивими. Путін розмістив ядерну зброю в Білорусі, щоб погрожувати країнам НАТО і спробувати знизити рівень військової підтримки України.
Колишній військовий офіцер, політик і громадський діяч, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Білорусь 2.0. Робим разам" Сергій Бульба в інтерв'ю Главреду заявив, що Путін хоче втягнути Білорусь у війну проти НАТО. На території Литви може бути захоплена низка об'єктів.
Росія з Білорусі може атакувати три області, вважає майор ЗСУ в запасі Олексій Гетьман. Йдеться про Чернігівську, Київську та Сумську області. Російські окупанти можуть збільшити своє угруповання на північному напрямку.
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