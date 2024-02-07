Прийняли за безхатченка: у РФ генерал влаштував п'яний дебош і потрапив до в'язниці - ЗМІ

Генерал-лейтенанта Олега Завгороднього забрали у відділок поліції та наділи кайданки. Він мукав щось незрозуміле, погрожував, бився ногами і совався по підлозі.

https://glavred.net/world/prinyali-za-bezdomnogo-v-rf-general-ustroil-pyanyy-debosh-i-popal-v-tyurmu-rossmi-10539686.html Посилання скопійоване

Олега Завгороднього прийняли за безхатченка та відправили до в'язниці / Колаж: Главред, фото: росЗМІ, скріншот

У Росії генерал-лейтенант Олег Завгородній, який обіймає посаду начальника Головного управління тилового забезпечення митної служби РФ, поїхав у відрядження в Калінінград та опинився у в'язниці. Топ-військовий випив зайвого і влаштував дебош у 5-зірковому готелі. Поліцейські прийняли його за безхатченка.

Як повідомляє російське видання ASTRA, начальник управління тилового забезпечення генерал-лейтенант Олег Завгородній приїхав до Калінінграду на нараду за підсумками оперативно-службової діяльності й зупинився в п'ятизірковому готелі Crysal House.

Там, разом із головою делегації, заступником керівника ФМС Росії генерал-полковником Струковим, він розпивав алкогольні напої.

"Чиновники викликали дівчину за викликом, за якою ганялися готелем, поки охорона не викликала Росгвардію", - йдеться у повідомленні.

Генерала забрали до відділку поліції та наділи кайданки. Топ-військовий бурмотів щось незрозуміле, погрожував, бодався ногами і совався по підлозі.

П'яного генерала прийняли за безхатченка / Скріншот

Інцидент закінчився тим, що хтось таки впізнав у ньому високопоставленого генерала та його відпустили без складання протоколу.

Дивіться відео - Російський генерал після п'яного дебошу опинився у в'язниці:

Як повідомляв Главред, 31 січня на території Криму прогриміла серія вибухів. У північній частині Севастополя біля аеродрому Бельбек почалася сильна пожежа.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що під час атаки були вражені щонайменше три російські військові літаки та особовий склад ворога.

РосЗМІ повідомляли, що внаслідок удару по аеродрому "Бельбек" у захопленому РФ Криму знищено російського генерала Олександра Татаренка.

Представник ОК "Юг" Наталія Гуменюк заявила, що в України немає інформації про ліквідацію російського генерала під час удару по командному пункту на аеродромі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.