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Удар по Бельбеку: у ЗСУ не підтвердили ліквідацію російського генерала

Анна Ярославська
5 лютого 2024, 09:28
Наталія Гуменюк пояснила, навіщо в РФ вкидають інформацію про знищення топ-військового.
Олександр Татаренко, аеродром Бельбек
У РФ заявляли, що знищено російського генерала Олександра Татаренка / Колаж: Главред, фото: Telegram, росЗМІ

Представник ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що в України немає інформації про ліквідацію російського генерала під час удару по командному пункту на аеродромі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму.

За її словами, росіяни намагаються продовжувати тиск на представників своєї армії та на своє населення.

"Очевидно, це дуже потужний вплив. Недарма вони намагаються навіть у гібридному полі продовжити тиск на своїх представників війська і своє населення. Зокрема, вони вкидали інформацію про знищення генерал-лейтенанта, але наші джерела це не підтверджують", - сказала Гуменюк.

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Вона також пояснила, навіщо в РФ вкидають інформацію про знищення топ-військового.

"У такий спосіб вони намагаються спровокувати так звану помсту, виправдовуючи свої терористичні дії, тому що мститися нам нема за що, вони просто ведуть проти нас терористичну війну. Ми відбиваємо своє. Очевидно, знищення командного пункту впливає на управління авіацією в цілому. Але якраз тут ми проглядаємо спроби зобразити, що нічого не змінилося", - сказала вона.

Гуменюк також додала, що навіть після втрат окупанти намагаються відновити бомбардування України.

"Вони, навіть попри ризики застосування авіації в нашій зоні відповідальності, роблячи висновки з того, що три винищувачі-бомбардувальники були втрачені, авіаційний розвідувальний пункт, командний пункт, тепер такий потужний удар по пункту базування, вони намагаються відновити бомбардування, зокрема й керованими авіабомбами", - сказала вона.

Удар по аеродрому Бельбек

31 січня на території Криму прогриміла серія вибухів. У північній частині Севастополя біля аеродрому Бельбек почалася сильна пожежа.

Командувач Повітряних сил України Микола Олещук опублікував відео з аеродрому Бельбек, м'яко натякнувши, що Україна може бути причетна до атаки на військові об'єкти у Криму.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що під час атаки були вражені щонайменше три російські військові літаки та особовий склад ворога.

Російські пропагандисти поскаржилися, що внаслідок ударів втрачено два Су-27 і один Су-30. З них один повністю знищений, бо ракета нібито влучила в нього, інший можуть відремонтувати. Також, за повідомленням російських пабліків, на аеродромі та біля нього загинули 12 окупантів, ще понад 10 - поранені.

Крім того, повідомлялося, що внаслідок удару по аеродрому "Бельбек" у захопленому РФ Криму знищено російського генерала Олександра Татаренка.

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