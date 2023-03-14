Далеко не пролетіли: у Бєлгородській області РФ вибухнули дві російські ракети

У ніч на у ніч на вівторок, 14 березня, в Белгородській області країни-агресорки РФ впали кілька російських ракет.
Жителі Бєлгородської області Росії чули сильні вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
При цьому невідомо, чи це ракети, які були запущені окупантами по території України, чи ракети російської ППО. Проте далеко вони не долетіли.
У місцевих пабліках зазначається, що перша з ракет полетіла дуже низько. Як можна зробити висновок з опублікованих відео, вона не пролетіла довго, а дуже швидко впала і вибухнула.
Друга ракета, як пишуть у місцевих пабліках, самознищилася – ймовірно, збила якийсь об'єкт. Загалом запускалося нібито три ракети.
При цьому губернатор області В'ячеслав Гладков заявив, нібито це "працювала протиповітряна оборона". За його словами, ППО нібито працювало над Бєлгородом та Бєлгородською областю, у результаті цього постраждала одна людина.
Раніше повідомлялося, що в Бєлгородській області РФ окупанти збили свою ж ракету, про що радісно повідомив губернатор місцевим жителям в соціальних мережах. ППО РФ збили ракету X35/X59, яка виключно стоїть на озброєнні російської армії.
Також раніше повідомлялося, що в Бєлгородській області РФ прогриміла серія нових вибухів. Зокрема, вони були чутні в місті Шебекіно. При цьому стало відомо, що п’ятеро строковиків загинули внаслідок обстрілу Білгородської області 16 січня.
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