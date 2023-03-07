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"Пригожина просто використали": Жданов заявив, що "кухар Путіна" знаходиться під загрозою ліквідації

7 березня 2023, 19:46
Жданов переконаний, що в ситуації, коли Пригожин, незважаючи на натяки, намагається підняти свою політичну вагу, він фактично ризикує життям.
Владимир Путин, Евгений Пригожин
Жданов заявив, що Пригожин знаходиться під загрозою ліквідації / сайт Кремля, соцмережі

Кремль скористався керівником приватної військової компанії "Вагнер" Євгеном Пригожиним з метою стабілізувати фронт у той час, коли численні мобілізовані військові ще не були готові до відправлення на війну проти України. Проте на даний момент існування "кухаря Путіна" знаходиться під загрозою ліквідації. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

"Пригожин не зрозумів найголовнішого чи зрозумів, і зараз йому дуже прикро. Справа в тому, що його просто використали в ситуації, коли треба було стабілізувати фронт, коли треба було дати перепочинок армії. І треба віддати йому належне, він зі своїм "Вагнером" зсунув фронт із мертвої точки і нас кошмарив майже два місяці", - розповів Жданов в інтерв'ю Оbozrevatel.

За його словами, фактично "вагнерівці" воювали проти України доти, "доки сюди не почали масово надходити регулярні частини, укомплектовані мобілізованими". Але тепер, коли місія Пригожина та його ПВК "Вагнер" практично закінчена, його обмежують у діях, наприклад, заборонили набирати у "Вагнер" ув'язнених, а також натякають, що "час повертатися до Африки".

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"Пригожин змушений палити свій резерв, що для нього дуже погано. Компанія скорочується. Це вже не зеки, не гарматне м'ясо, як це було раніше", - зауважив експерт.

Жданов переконаний, що в ситуації, коли Пригожин, незважаючи на натяки, намагається підняти свою політичну вагу, він фактично ризикує життям.

"Він шукає зачіпку, як підняти свою політичну вагу. На мій погляд, він просто наривається "на чайку попити і віддати богу душу". У Росії є така традиція – попив чаю і готовий. Згадайте Чуркіна, начальника ГРУ Росії, російських дипломатів, які після чашки чаю йшли в інший світ. Тому я думаю, що рано чи пізно, а найімовірніше рано, найближчим часом, якщо Пригожин не припинить такі випади, його можуть просто заспокоїти", - спрогнозував Жданов.

Як додав експерт, якщо Пригожину й надалі безкарно дозволятимуть іти ва-банк, це буде ознакою того, що російський диктатор Володимир Путін уже не контролює ситуацію в країні.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Проблеми у Пригожина в РФ

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни відзначали, що після невдалих спроб захопити Бахмут глава приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин позбувся влади і авторитету в очах президента РФ Володимира Путіна. Тепер кремлівський диктатор хоче змістити акцент назад на регулярну армію РФ.

Раніше російський терорист Ігор Гіркін "наїхав" на свого колегу, іншого терориста, ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Назвав його психопатом, військовим злочинцем і закликав прибрати його з фронту війни Росії проти України разом з Міністром оборони окупантів Сергієм Шойгу.

Нещодавно стало відомо, що ватажок воюючих в Україні бандформувань ПВК "Вагнера" Євген Пригожин організовує бузу проти губернатора Санкт-Петербурга Олександра Бєглова, який є давнім соратником Володимира Путіна.

"Сьогодні приїхав з Бахмута в Санкт-Петербург. Можу з упевненістю сказати, що по Бахмуту їздити легше. Або в Пітері треба всім пересісти на БМП, або, нарешті, вже вигнати поганою мітлою губернатора, який абсолютно оборзів. Невже в нас у Пітері немає жодного управлінця, який не зажрався, не закрався? Просто ганьба", - написав він у соцмережах.

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війна в Україні Євген Пригожин війна Росії та України
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