Приїздив гонець від Путіна: РФ в окупації атакує пропагандою - розвідка Британії

Країна-окупант Росія намагається нав'язати свої наративи українцям у ЗМІ та загальноосвітніх закладах, розповіли у розвідці Великої Британії.

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Росія посилила пропаганду в окупації і готує "підручник з історії" до 1 вересня - британська розвідка / Колаж скріншот YouTube

Агресор Росія на окупованих територіях Україна намагається стерти українську ідентичність і нав'язати російські наративи в школах і засобах масової інформації. Москва до 1 вересня готується запустити підручник, в якому "вихваляється" напад на Україну, а саму українську державу названо, мовляв, "ультратерористичною". Про це заявили в розвідці Міністерства оборони Великобританії.

У зведенні розвідки Британії йдеться про те, що до захопленого російськими окупантами Донецьку 15 серпня приїжджав заступник керівника адміністрації директора РФ Путіна Сергій Кирієнко. Він особисто перевіряв донецькі школи на предмет інтеграції до освітньої системи РФ.

Згідно з даними відомства, на окупованих районах Запорізької області фейкова "влада" отримала вказівку з Москви про запуск нових стандартів акредитації освітніх установ. Пропагандисти з Росії також працюють у ЗМІ на захоплених територіях.

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Росія з 1 вересня запускає "підручник" для шкіл

Крім того, 1 вересня 2023 року Москва випустить для шкіл окупованих територій України та Росії так званий "підручник з історії". Там розхвалюється, мовляв, "СВО", а Україну описують як "ультратерористичну державу".

"Мета Росії - створити прокремлівський інформаційний простір в окупованих регіонах, щоб підірвати українську національну ідентичність", - підкреслили в Міноборони Великобританії.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

Сили оборони України звільнили населений пункт Урожайне. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 16 серпня заявила, що тактично важливе село під контролем ЗСУ, які закріплюються на відвойованих у російських окупантів рубежах.

За даними Інституту вивчення війни, ВСУ домоглися великих успіхів в районі Работиного. Зокрема, фахівці вважають, що війська просунулися в західній частині Запорізької області, а також на ділянці фронту між Донеччиною і Луганщиною.

Бійці сил оборони України просунулися південніше Урожайного, розповів представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Війська застосовують артилерію та контрбатарейну боротьбу проти окупантів РФ.

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