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Президента Південної Кореї дотиснули: Юн Сок Йоль скасує воєнний стан в країні - ЗМІ

Руслана Заклінська
3 грудня 2024, 23:36
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Кабінет міністрів Південної Кореї готується скасувати воєнний стан.
Президента Південної Кореї дотиснули: Юн Сок Йоль скасує воєнний стан в країні - ЗМІ
Юн Сок Йоль скасує воєнний стан після вимог парламенту / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Головне:

  • Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль погодився скасувати воєнний стан після вимог парламенту
  • Кабінет міністрів вже скликано, а після формування кворуму воєнний стан буде скасовано

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль погодився найближчим часом скасувати введений ним воєнний стан. Військових відвели, засідання Кабміну має якнайшвидше зібратись. Про це пише Reuters.

Юн пояснив, що введення воєнного стану було необхідним кроком для рішучої боротьби з "антидержавними силами", які, на його думку, паралізують основні функції держави і загрожують ліберально-демократичному порядку. Однак після введення воєнного стану парламент виступили з вимогою його скасувати. Навіть його власна партія закликала Юн Сок Йоля скасувати указ, оскільки законодавці визнали його "неконституційним".

відео дня

"Ми негайно проведемо засідання Кабінету міністрів, щоб задовольнити вимоги Національних зборів (парламену - Главред) та скасувати воєнний стан", - запевнив президент Південної Кореї.

За його словами, засідання уряду вже було скликано, але через ранній час (приблизно 04:45 за місцевим часом) кворум ще не зібрався. Проте, як лише він буде сформований, воєнний стан буде офіційно скасовано.

Юн також закликав Національні збори припинити "свавілля", яке, на його думку, призводить до серйозних порушень у роботі держави.

Після оголошення про скасування воєнного стану більшість протестувальників розійшлися.

Ситуація у Південній Кореї - головне

Як повідомляв Главред, 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сук Йоль оголосив воєнний стан у країні через загострення політичної кризи, спричиненої конфліктами між урядом і опозицією. За словами Юна, введення воєнного стану стало необхідним кроком для захисту конституційного порядку і забезпечення свободи в країні.

Під будівлею парламенту зібралися тисячі громадян. Згодом почалися сутички між протестувальниками і правоохоронцями, які блокували вхід до парламенту.

Невдовзі парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану, оголошеного кілька годин раніше президентом Юн Сук Йолем. Резолюцію підтримали всі 190 присутніх депутатів. За конституцією, президент зобов'язаний скасувати воєнний стан, якщо цього вимагає більшість парламенту.

Крім цього, під час нещодавнього візиту українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим запропонувала Південній Кореї придбати зенітні комплекси Cheongung та інші засоби ППО для ЗСУ. Натомість Сеул відмовив і зіслався на високий попит цих систем та експортні зобов'язання.

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