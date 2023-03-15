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Пообіцяв 15 млн євро: Медведєв найняв ПВК "Вагнера" усунути міністра оборони Італії - ЗМІ

15 березня 2023, 22:57
У Росії є ряд відповідних діячів західного політичного світу, до яких вона не має такої симпатії. Серед них - Крозетто, пишуть ЗМІ.
Дмитро Медведєв
Дмитро Медведєв / сайт Кремля

Італійська розвідка заявила, що Росія запропонувала ПВК "Вагнер" нагороду в розмірі 15 млн доларів за усунення міністра оборони Італії Гвідо Крозетто.

Як повідомляє Il Foglio, за погрозами міністру стоїть нібито колишній президент Росії Дмитро Медведєв.

У Росії є ряд відповідних діячів західного політичного світу, до яких вона не має такої симпатії. Серед них - Крозетто.

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Згідно італійської розвідки, в ланцюжку передачі замовлень, яку Москва могла б доставити в Рим, буде чітко визначений ланцюжок.

У "Вагнера" є принаймні два осередки в Європі: одна на Балканах, яка переміщається між Сербією і Албанією, інший в Естонії.

Включення представника уряду країни G7 в число заявлених цілей ПВК, очевидно, є чимось, що знаменує підвищення рівня ризику.

За що могли "замовити" Крозетто

Розвідка зазначає, що Крозетто "замовили" через його недавні заяви про значне збільшення прибуття мігрантів морським шляхом з Північної Африки, стверджуючи, що за цим можуть стояти російські найманці ПВК "Вагнера".

У той же день засновник ПВК Євген Пригожин відкинув звинувачення італійського уряду, заявивши, що "ми не в курсі того, що відбувається з міграційною кризою, ми не маємо справу з цим, у нас є купа інших проблем, які потрібно вирішити", і образив Крозетто, назвавши його "придурком і задиракою".

Проблеми у Пригожина в РФ

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) також відзначали, що після невдалих спроб захопити Бахмут глава приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин позбувся влади і авторитету в очах президента РФ Володимира Путіна. Тепер кремлівський диктатор хоче змістити акцент назад на регулярну армію РФ.

Нагадаємо, генерал Маломуж раніше також зазначав, що російський диктатор Володимир Путін зрозумів, що ставка на Кадирова, Пригожина і Суровікіна не спрацювала, адже вони не могли досягти жодного успіху у війні проти України. Тому глава Кремля знову провів "перестановки" в керівництві наступом і замість Суровікіна поставив Герасимова.

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