Позиція США щодо ударів ЗСУ вглиб РФ залишається незмінною - Білий дім

Кірбі відповів, чи може ймовірна участь КНДР у бойових діях в Україні вплинути на рішення про скасування обмежень на використання американської зброї.

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Джон Кірбі відповів, чи дозволять ЗСУ бити вглиб Росії / 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, defense.gov

Коротко:

США "уважно стежать" за ситуацією з перекиданням військових КНДР у РФ

Вашингтон не змінив думки з приводу ударів углиб території Росії

США не змінили свою позицію щодо надання дозволу на удари американською зброєю по території РФ. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Питання поставили Кірбі на тлі повідомлень про те, що війська КНДР перекинули на територію РФ. Чиновник відповів, що США "уважно стежать за цим".

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Він зазначив, що в Білому домі просто "не знають, чи будуть ці війська розгорнуті проти України в бойових діях, і якщо так, то де, коли і як".

"У мене немає жодних політичних рішень або варіантів, щоб говорити про це сьогодні. Останнє, що я можу сказати, це те, що політика президента не зазнала жодних змін у тому, що стосується того, що ми надаємо Україні, і як вони це використовують", - сказав Кірбі.

Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред ​

Війська КНДР і війна в Україні - останні новини

США зафіксували в Росії щонайменше три тисячі солдатів КНДР. Північнокорейських військових надалі можуть залучити у війну проти України.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що якщо Північна Корея відправить свої війська в Україну, щоб воювати на боці країни-агресора Росії, це значно загострить конфлікт.

Раніше в розвідці Південної Кореї повідомили, що КНДР направляє в Росію 12 тисяч військових, щоб потім переправити їх на поле бою в Україну. За даними Сеула, ймовірно, Пхеньян відправляє на територію РФ своїх "елітних" військових.

Як заявив начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов, перші військові КНДР прибудуть до Курської області вже 23 жовтня 2024 року.

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