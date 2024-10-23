КНДР відправила не менше 3 тисяч солдатів: у Байдена заявили про 'відчай' РФ

США мають інформацію про наявність щонайменше 3 тисяч північнокорейських військових у Росії, розповів Джон Кірбі.

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КНДР перекинула в Росію щонайменше 3 тисячі солдатів / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з YouTube, ua.depositphotos.com

США зафіксували у Росії щонайменше 3 тисяч солдатів КНДР. Північнокорейських військових надалі можуть залучити у війну проти України. Про це на брифінгу повідомив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі.

"За нашими оцінками, у період з початку до середини жотня Північна Корея перекинула у східні райони Росії не менше 3 000 солдатів", - зазначив він.

Кірбі розповів, що солдати КНДР прибули до Владивостока з північнокорейського порту Вонсан на кораблях. Далі їх направили на військові полігони на Далекому Сході, де вони зараз проходять підготовку.

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"Ми поки не знаємо, чи братимуть ці солдати участь у бойових діях разом з російськими військовими, але ймовірність цього, безумовно, дуже висока. Після завершення навчання ці солдати можуть вирушити в західну частину Росії, а потім вступити в бій проти українських військових", - зауважив представник Білого дому.

За його словами, США вже проінформували владу України про ситуацію. Також Вашингтон консультується з союзниками та партнерами "стосовно наслідків такого кардинального кроку і нашої можливої реакції".

"Дозвольте чітко заявити: якщо північнокорейські військові таки вступлять у бойові дії, ця подія засвідчить усе більший відчай Росії у її війні проти України. Росія зазнає величезних втрат на полі бою щодня, але президент Путін, схоже, має намір продовжувати цю війну. Якщо Росія справді буде змушена звернутися до Північної Кореї за робочою силою, це буде ознакою слабкості, а не сили Кремля", - наголосив Кірбі.

Він також додав, що таке військове співробітництво між Росією та Північною Кореєю "матиме наслідки для безпеки як у Європі, так і в Індо-Тихоокеанському регіоні".

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Хто такий Джон Кірбі Джон Кірбі - контрадмірал Військово-морських сил США, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США з травня 2022 року. Прессекретар Пентагону (2021—2022). Офіційний представник Державного департаменту США (2015—2017), пише Вікіпедія.

Війська КНДР прибули до РФ - що відомо

Нагадаємо, південнокорейські законодавці після брифінгу Національної розвідувальної служби заявили, що Північна Корея відправила до Росії 3000 військовослужбовців для участі у війні проти України. Військові проходять підготовку на російських базах, а до грудня їхню кількість планують збільшити до 10 000.

Також у Пентагоні підтвердили, що війська Північної Кореї вже перебувають у Росії. Міністр оборони Ллойд Остін повідомив, що США вивчають мету їхнього перебування.

Як повідомляв Главред, пресаташе МЗС РФ Марія Захарова ухилилася від прямої відповіді на питання про присутність північнокорейських військ у Росії, запропонувавши звернутися з цим до Кім Чен Ина. Вона також зазначила, що "не розуміє", чому Південна Корея підняла ажіотаж з цього питання, і звинуватила її у пропаганді через ЗМІ.

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