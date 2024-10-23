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"На рівні пропаганди!": Захарова ухилилась від відповіді про війська КНДР у Росії

Яна Ставська
23 жовтня 2024, 20:17
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Захарова "дивується", чому Південна Корея переймається через "співпрацю" КНДР і Росії.
'На рівні пропаганди!': Захарова ухилилась від відповіді про війська КНДР у Росії
Війська КНДР у Росії - у МЗС Росії "зіскочили" від відповіді / Фото: depositphoto.com.ua, скріншот відео

Ви дізнаєтеся:

  • Москва не хоче визнавати війська КНДР у Росії
  • Захарова назвала розвіддані Південної Кореї "пропагандою"

Пресаташе МЗС країни-агресорки РФ Марія Захарова не дала прямої відповіді, чи перебувають північнокорейські війська в Росії.

На запитання журналіста, чи може міністерство закордонних справ підтвердити перекидання Пхеньяном своїх військових на Далекий Схід, Захарова відповіла, щоб той дізнавався це у Кім Чен Ина.

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"Відповідь на це питання досить проста - північнокорейські війська є, а де вони знаходяться - уточніть, будь ласка, в Пхеньяні. Це їхні Збройні сили", - сказала представниця МЗС агресора.

Потім Захарова поскаржилася, мовляв, "узагалі незрозуміло", чому Південна Корея "підняла такий ажіотаж".

"Це не просто заява публічних осіб - це колосальна робота в ЗМІ на рівні пропаганди. Вони стояли за всіма матеріалами, які поширювалися, зокрема, через ЗМІ", - додала Захарова.

У МЗС Росії стверджують, що "російська взаємодія з КНДР і у військовій сфері, і в інших сферах, по-перше, відповідає міжнародному праву, а по-друге, не завдає жодної шкоди, збитку Південній Кореї".

Захарова уникла питання про перекидання військ КНДР до Росії - дивіться відео:

'На рівні пропаганди!': Захарова ухилилась від відповіді про війська КНДР у Росії

Після чого Захарова "послала" журналіста з цими питаннями до Сеула.

"Також треба звернутися з питанням до Сеула, чому їх це так хвилює. Чому їх хвилює, де знаходяться війська КНДР? Їх хвилює, коли ті перебувають поблизу кордонів із Південною Кореєю, але ще більше їх хвилює, коли вони перебувають далеко від кордону", - завершила пресаташе МЗС.

'На рівні пропаганди!': Захарова ухилилась від відповіді про війська КНДР у Росії
Вісь зла / Інфографіка: Главред

Війська КНДР на війні проти України - головне

Як повідомляв Главред, у жовтні українська розвідка підтвердила пряму участь КНДР у російсько-українській війні - Зеленський заявив про відправку 10 тисяч військових. При цьому дані про перекидання і розміщення північнокорейських солдатів передала розвідка Південної Кореї.

Згідно з останніми оцінками, Північна Корея відправила 3000 військовослужбовців до Росії для участі в бойових діях проти України. За деякими даними, серед них могли бути навіть пілоти.

Ні в США, ні в НАТО не наважуються на жодні дії. Генсек Альянсу Марк Рютте лише сказав, що це "значно загострить ситуацію". Але на загрозу відреагувала Південна Корея. 22 жовтня влада країни пообіцяла вжити "поетапних заходів" проти КНДР і РФ у зв'язку з поглибленням їхнього військового співробітництва, закликавши Пхеньян "негайно вивести свої війська з Росії". Серед розглянутих варіантів - передача Україні наступальної зброї.

При цьому КНДР все заперечує, називаючи розвідувальні дані "безглуздими чутками".

Хто така Марія Захарова

Марія Захарова - директор Департаменту інформації та преси МЗС РФ.

Як центральна фігура урядової пропаганди вона сприяла розгортанню російських військ в Україні. Тож вона підтримувала дії та політику, що підриває територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

Російська чиновниця нерідко фігурує в міжнародних скандалах через невміння вести адекватну дискусію, а в пропагандистських колах її звинувачують у зловживанні алкоголем.

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