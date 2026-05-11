Євробачення 2026: LELÉKA з'явилася на бірюзовій доріжці

Співачка LELEKA також позувала для фото з іншими учасниками.

https://glavred.net/starnews/evrovidenie-2026-leleka-poyavilas-na-biryuzovoy-dorozhke-10763717.html Посилання скопійоване

"Євробачення-2026" вже офіційно стартує — Leleka на червоній доріжці / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Коротко:

Як виглядала співачка

Що вона одягла на червону доріжку

Представниця України на Євробаченні-2026 у Відні LELEKA, у неділю, 10 травня, з'явилася на бірюзовій доріжці - церемонії відкриття Євробачення 2026.

Представники 35 країн пройшли по легендарному килиму, в тому числі й співачка LELÉKA разом із бандуристом Ярославом Джусом.

відео дня

LELÉKA та Ярослав з'явилися під трек ONUKA "Vidlik" у виконанні гурту Woodstock Allstar Band. Обидва артисти вбралися у легкі весняні образи.

Співачка з'явилася на бірюзовій доріжці / Скріншот Instagram/LELEKA

Артистка обрала елегантний світлий костюм від українського бренду LITKOVSKA. Образ доповнили рукавички та взуття від Kachorovska.

Співачка LELEKA разом із представницею Швейцарії Веронікою Фусаро / Фото Instagram/leleka_music

Ярослав Джусь одягнув костюм LITKOVSKA з асиметричним бежевим жилетом.

Leleka, Лелека / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що дружина російського продюсера Олександра Цекало, який побічно висловився щодо терористичного вторгнення РФ в Україну, стала фактично своєю тінню.

Раніше представниця України наЄвробаченні-2026 LELEKA поділилася враженнями від церемонії відкриття Євробачення 2026 року у Відні.

Вас також може зацікавити:

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред