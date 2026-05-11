Євробачення 2026: LELÉKA з'явилася на бірюзовій доріжці

Представниця України на Євробаченні-2026 у Відні LELEKA, у неділю, 10 травня, з'явилася на бірюзовій доріжці - церемонії відкриття Євробачення 2026.
Представники 35 країн пройшли по легендарному килиму, в тому числі й співачка LELÉKA разом із бандуристом Ярославом Джусом.
LELÉKA та Ярослав з'явилися під трек ONUKA "Vidlik" у виконанні гурту Woodstock Allstar Band. Обидва артисти вбралися у легкі весняні образи.
Артистка обрала елегантний світлий костюм від українського бренду LITKOVSKA. Образ доповнили рукавички та взуття від Kachorovska.
Ярослав Джусь одягнув костюм LITKOVSKA з асиметричним бежевим жилетом.
Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".
