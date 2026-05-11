Україну накриє грозовий шторм: які регіони попередили про небезпеку

Погода в Україні 12 травня буде прохолодно та дощитиме. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На Закарпатті, у Карпатах та на Правобережжі оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Там будуть сильні дощі з грозами, а також потужні пориви вітру - 15-20 м/с.
Погода 12 травня
В Україні 12 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами на Закарпатті, у Карпатах та на Правобережжі. Вітер буде південний зі швидкістю 7-12 м/с. Також будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.
"Температура вночі 8-13°; вдень 18-23°, на крайньому заході країни 12-17°", — йдеться в повідомленні.
В Україні буде +5
За даними meteoprog, 12 травня в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підніметься до +11...+23 градусів. Найнижча температура буде у Закарпатській області. Там температура повітря опуститься до +12...+16 градусів.
Погода 12 травня в Києві
У Києві 12 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі з грозами. Вітер у цей день буде південний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.
"Температура по області вночі 8-13°, вдень 18-23°; у Києві вночі 10-12°, вдень 20-22°", — повідомляє Укргідрометцентр.
Погода - останні новини
Як повідомляв Главред, у п'ятницю погода на Полтавщині зміниться. Очікується мінлива хмарність, але все ще без опадів. Температура повітря також знизиться.
Також погода в Тернопільській області у п’ятницю, 8 травня, різко зміниться. Буде хмарно з проясненнями, а на зміну спеці прийдуть короткочасні дощі та грози.
Крім того, у п'ятницю, 8 травня, погода на Львівщині буде нестабільною. Очікуються короткочасні дощі, місцями грози з градом.
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
