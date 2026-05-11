Погода готує сюрприз для Черкащини: коли вдарять зливи та грози

Юрій Берендій
11 травня 2026, 18:12
Синоптики розповіли, як змінилася температура повітря та якою буде подальша погода в Черкаській області через активізацію циклонічних процесів.
Погода в Черкасах - на Черкащину насувається новий удар негоди / Фото: УНІАН

  • На Черкащину повернулися дощі та грози після тривалої посухи
  • Температура повітря знизилася до кліматичної норми 13–15 градусів
  • Всередині тижня прогнозують нову порцію рясних опадів

Після тривалого періоду сухої та по-літньому теплої погоди на Черкащину повернулися дощі, грози та помірне похолодання. Про це повідомляє Черкаський обласний центр з гідрометеорології.

За даними синоптиків, за вихідні в окремих районах Черкащини випало від 6 до 16 мм опадів, а місцями — до 24 мм, що становить 15–39% місячної норми опадів. Найбільше дощів зафіксували у Звенигородському районі, а найменше — на Чигиринщині. Серед регіонів України найбільша кількість опадів за цей період спостерігалася у Конотопі на Сумщині, де випало 33 мм дощу.

Середньодобова температура повітря знизилася до 13–15 градусів, що відповідає кліматичній нормі для цього періоду. Метеорологи зазначають, що більш стабільна літня погода зазвичай встановлюється лише у другій половині травня, тоді як наразі в атмосфері тривають процеси перебудови.

"Винос вологи і прохолоди з Північної Атлантики на вже прогрітий Європейський континент призводить до утворення хвильових циклонів над Середземномор’ям та Балканами. Завтра, 12 травня, Черкащина опиниться в теплому секторі циклонічної системи. Ніч буде спокійною з температурою 8-10º тепла. Вдень південні вітри та прогрів до 20-22º сприятимуть розвитку грозових осередків з короткочасними дощами. Найбільш інтенсивні дощі та з більшим охопленням території прогнозуються всередині поточного тижня", - йдеться у повідомленні.

Погода в Черкаській області / Фото: Черкаський обласний центр з гідрометеорології

Керівник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань уточнив, що під час вихідних на погоду Черкащини вплинув висотний циклон "ANNE" із центром над Білоруссю та насичений вологою атмосферний фронт, який прийшов із південного заходу й перервав тривалий період без опадів.

11 травня фронтальна система змістилася на Лівобережжя, тому погода тимчасово стабілізується. Упродовж дня істотних опадів не прогнозують, а температура повітря підніметься до 16–21 градуса тепла.

"До кінця тижня в атмосфері домінуватиме циклонічна діяльність, тому погода залишиться нестійкою. Повітряна маса над регіоном залишається відносно теплою та вологою, але через хмарність, дощі та грози цей потенціал тепла майже не відчуватиметься. Температура вночі 8..13º, вдень 14..19º. А от вже у середу та четвер, 13-14 травня, розраховуємо на вихід більш активного циклонічного вихору з південних морів з новою порцією рясних дощів", - підсумував він.

Погода в Україні зміниться - коли чекати на похолодання

Як писав Главред, 12 травня в Україні очікується тепла погода з температурою до +24 градусів, місцями пройдуть дощі. Водночас вже 13 травня синоптична ситуація суттєво зміниться. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її прогнозом, 13 травня температура повітря помітно знизиться і становитиме лише +11…+14 градусів.

"Вже в середу, 13-го травня, у більшості областей України, окрім східних, відчутно похолоднішає, приготуйте теплішу одежу.Кому цікаво - температура води в Дніпрі поблизу Києва становить 14 градусів", - вказала вона.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 12 травня в Україні очікується прохолодна та дощова погода. За даними Укргідрометцентру, на Закарпатті, у Карпатах і на Правобережжі оголошено штормове попередження першого рівня небезпеки через сильні дощі, грози та пориви вітру до 15–20 м/с.

На Житомирщині період із 11 по 15 травня супроводжуватиметься помірним теплом і періодичними опадами. Температура повітря місцями підвищуватиметься до 22 градусів, а найбільш нестійка погода прогнозується в середині тижня, коли можливі грози та короткочасні дощі.

В Одеській області у понеділок, 11 травня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями без значних опадів. У нічні та ранкові години місцями очікується туман, який може погіршити видимість на дорогах до 200–500 метрів.

Про джерело: Черкаський обласний центр з гідрометеорології

Черкаський обласний центр з гідрометеорології — це державна організація в Україні, яка здійснює гідрометеорологічні спостереження, аналіз і прогноз погоди для Черкаської області.

Його діяльність включає складання гідрометеорологічних бюлетенів, прогнозів погоди та попереджень про небезпечні метеорологічні явища (наприклад, тумани, грози, спека чи хуртовини) по всій Черкаській області, що регулярно публікується в регіональних інформаційних джерелах і використовується органами місцевого управління й населенням для безпеки та планування.

