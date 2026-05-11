Відомий український телеведучий виїхав до РФ та отримав громадянство - журналіст

Телеведучий Андрій Доманський у Росії кардинально змінив сферу діяльності.

Коротко:

Телеведучий Андрій Доманський отримав російське громадянство

Російський паспорт йому видали 17 грудня 2022 року

Доманський працює в підсанкційному Совкомбанку

Українських телеведучий Андрій Доманський став громадянином країни-агресора. Після початку повномасштабного вторгнення шоумен також влаштувався на роботу в підсанкційний "Совкомбанк". Про це повідомив журналіст проєкту "Схеми" Георгій Шибаєв.

Згідно з даними Федеральної податкової служби РФ, Андрій Доманський отримав російське громадянство 17 грудня 2022 року. Документ був виданий Головним управлінням МВС РФ у Санкт-Петербурзі.

Також журналіст з’ясував, що вже у березні 2023 року телеведучий почав працювати розробником у компанії "Совкомбанк Технологии", яка є підрозділом підсанкційного Совкомбанку.

"Я спочатку здивувався — де Доманський, а де програмування? Але потім побачив, що він отримав профільну освіту в Одеському політехнічному інституті, а в одному з інтерв'ю розповідав, що з дитинства хотів бути програмістом", - зазначив Шибаєв.

За словами журналіста, інформацію про місце роботи вдалося знайти через витоки баз Пенсійного фонду РФ. Також він знайшов російський номер телефону Доманського, однак зв’язатися з ним не зміг.

Попри те, що Доманський зник з українського телебачення, він продовжує вести розкішний спосіб життя. Завдяки витоку бази 'Клієнти туроператорів 2024", журналіст з'ясував, що в січні 2024 року телеведучий відпочивав в ОАЕ.

Десятиденний тур до елітного готелю InterContinental Ras Al Khaimah коштував йому майже пів мільйона рублів (понад 5 тисяч доларів на той момент). Зв'язатися з новоспеченим росіянином журналістам не вдалося — на дзвінки за знайденим російським номером він не відповідає.

Що відомо про Андрія Доманського

Андрій Доманський народився в Одесі й був одним із найвідоміших телеведучих України. Він працював на "Новому каналі", вів шоу "Інтуїція", "Хто проти блондинок?", "Фабрика зірок", а також був співведучим "Голосу країни" на телеканалі "1+1".

З 2014 року працював на телеканалі "Інтер". Однак останні роки його роботи супроводжувалися гучними скандалами.

Найгучніший інцидент стався у 2018 році на каналі "Інтер", коли Доманський зі сцени концерту до Дня перемоги виголосив промову з російськими пропагандистськими наративами про "фашистських злочинців" на вулицях Києва. Це викликало масові протести під офісом телеканалу.

Після 24 лютого 2022 року Доманський намагався реабілітуватися, записавши відео українською мовою на підтримку волонтерів, але отримав хвилю хейту через минулу позицію. Після цього він видалив усі соцмережі та зник.

Нагадаємо, у 2023 році ведучий Слава Дьомін повідомив, що Андрій Доманський виїхав до однієї з країн Балтії.

Про персону: Георгій Шабаєв Георгій Шабаєв (нар. 21 квітня 1997, Ізюм, Харківська область) — український журналіст, кореспондент проєкту розслідувань "Схеми: корупція в деталях" (Радіо Свобода). Народився в місті Ізюм. У 2014 році вступив до Інституту журналістики Київський національний університет імені Тараса Шевченка, де здобув ступінь бакалавра з онлайн-журналістики, а згодом магістра з правової журналістики. З 2016 року працює у проєкті "Схеми", де займається антикорупційними розслідуваннями, зокрема щодо державних посадовців та великих підприємств. Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну робив матеріали про ідентифікацію російських військових.

