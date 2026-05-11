Гривня різко полетіла вниз: новий курс валют на 12 травня

НБУ помітно підвищив курс долара та євро на 12 травня.

https://glavred.net/economics/grivnya-rezko-poletela-vniz-novyy-kurs-valyut-na-12-maya-10763750.html Посилання скопійоване

Курс валют на 12 травня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Ви дізнаєтесь:

Яким буде курс долара 12 травня

Наскільки подорожчав євро

Який курс злотого втановлено на 12 травня

На вівторок, 12 травня, Національний банк України послабив національну валюту. Долар, євро та злотий почали синхронно зростати в ціні. Про це свідчать дані НБУ.

Американська валюта після відносного затишшя у понеділок знову почала дорожчати. НБУ підвищив офіційний курс долара на десять копійок - до 43,96 грн/дол. Для порівняння, на понеділок, 11 травня, курс становив 43,85 грн/дол.

відео дня

Курс євро на 12 травня

Європейська валюта також відреагувала на коливання ринку і продемонструвала зростання. Офіційний курс євро на вівторок встановлено на рівні 51,72 грн/євро. Отже, євро подорожчало на 12 копійок порівняно з курсом понеділка (51,60 грн/євро).

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,96/43,99 грн/дол., а до євро - 51,76/51,77 грн/євро.

Курс злотого на 12 травня

Польський злотий продемонстрував мінімальне зростання. Курс польської валюти на 12 травня зафіксовано на позначці 12,20 гривні, що на одну копійку більше за показник понеділка (12,19 грн/зл).

Курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс валют в Україні до 17 травня - прогноз експерта

Наступного тижня в Україні не прогнозують різких змін курсу долара та євро. Як заявив банкір Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН, режим "керованої гнучкості" дозволяє НБУ контролювати валютний ринок і реагувати на зовнішні фактори без різких стрибків.

За прогнозом, з 11 по 17 травня курс долара коливатиметься в межах 43,8-44,25 грн. Євро, залежно від ситуації на світових ринках, може перебувати в діапазоні 50,5-52,5 грн. На курс валют і надалі впливатимуть геополітичні ризики та ситуація на енергетичних ринках.

Курс валют в Україні - новини за темою

Нагадаємо, на 11 травня Нацбанк України підвищив офіційні курси долара та євро. Долар подорожчав до 43,85 грн, євро — до 51,59 грн.

Також банкір Сергій Мамедов вважає, що у травні НБУ продовжить політику "керованої гнучкості", а підтримку гривні забезпечать валютні інтервенції та міжнародна допомога. За прогнозом, долар перебуватиме в межах 43,8-44,8 грн, а євро — 50-52,5 грн.

Як повідомляв Главред, клієнт Ощадбанку поскаржився на погане обслуговування у відділенні після шахрайства з рахунком його матері. За словами чоловіка, працівники банку запевнили пенсіонерку, що всі картки та рахунки закриті, однак один із них залишився активним.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред