У Києві все менше розраховують на США у питанні припинення війни — NYT

Віталій Кірсанов
11 травня 2026, 15:46
За даними видання, адміністрація Трампа більше не сприймається українською владою як беззаперечний союзник.
У Києві все менше розраховують на США у припиненні війни / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru, whitehouse.gov

Що написано в матеріалі The New York Times:

  • Зеленський почав дозволяти собі публічну критику Вашингтона
  • Україна нарощує власне виробництво зброї
  • Діалог України та США, як і раніше, є важливим

Після повернення Дональда Трампа до Білого дому відносини між Києвом і Вашингтоном помітно змінилися, а Україна все менше розраховує на США як на ключового посередника у питанні завершення війни з Росією. Про це пише The New York Times.

За даними видання, адміністрація Трампа більше не сприймається українською владою як безумовний союзник, яким США були в попередні роки повномасштабної війни. На цьому тлі президент Володимир Зеленський також почав дистанціюватися від Вашингтона.

Журналісти порівнюють нинішні відносини між країнами з "пробним розлученням", зазначаючи, що додатковим фактором охолодження стала американо-ізраїльська війна проти Ірану. Як стверджується в матеріалі, переговори про припинення війни в Україні, які проходили за посередництва США, фактично зупинилися ще наприкінці лютого після початку масштабної ескалації на Близькому Сході.

У публікації йдеться про те, що зараз дипломатичний процес перебуває в стані глибокої кризи, а сам Зеленський почав дозволяти собі публічну критику Вашингтона, чого раніше уникав через залежність України від американської підтримки.

Український президент, зокрема, заявляв, що після початку конфлікту навколо Ірану американські переговірники практично перестали приділяти увагу українському напрямку. Крім того, за його словами, адміністрація Трампа продовжує чинити на Київ більший тиск, ніж на Москву, просуваючи ідею територіальних поступок заради швидкого завершення війни.

Що кажуть аналітики

Як зазначив старший директор європейської політичної консалтингової фірми Rasmussen Global Гаррі Неделку, мирні переговори "мертві".

"Реальних переговорів більше немає. Переговорів більше немає. У Росії зараз немає стимулу це робити. І США зараз також не виглядають як надійний, розсудливий посередник між двома сторонами", — додав він.

Таким чином, як пише NYT, спостерігаючи за непередбачуваною зовнішньою політикою Трампа, Київ зрозумів, що повинен бути більш самостійним.

Україна нарощує власне виробництво зброї

Зазначається, що Україна розширила свою оборонну промисловість і підписала угоди про обмін досвідом у сфері дронів з іншими країнами, сподіваючись отримати мільярди доларів, які можна буде реінвестувати у свої оборонні підприємства. У свою чергу, просування РФ значно призупинилося.

Як повідомила посол України в НАТО Олена Гетьманчук, зараз Україна сама виробляє більшість безпілотників, які використовує. За її словами, вироблені в Україні дрони-перехоплювачі збили понад 60% російських БПЛА.

"Зараз ми відчуваємо себе більш самодостатніми", — запевнила Гетьманчук.

Водночас президент Центру трансатлантичного діалогу, дослідницької групи в Києві, Максим Скрипченко додав, що навіть якщо потік американської зброї вичерпається, Україна зможе впоратися.

"Якщо одного ранку ми прокинемося без усього цього, це не буде такою катастрофою, як раніше. Це не так, як за часів Байдена, коли ми так сильно залежали від американських речей", – пояснив він.

Чому Київ не може повністю відмовитися від США

У свою чергу аналітики вважають, що найскладніше буде замінити американську розвідку. Однак Скрипченко додав, що з часом на зміну їй можуть прийти європейські альтернативи.

Також Україна потребує американських ракет-перехоплювачів Patriot. Незважаючи на те, що Україна намагається створити власні ракети-перехоплювачі, на це знадобиться час. Однак незалежно від стану відносин між США та Україною, у Америки є обмежена кількість ракет Patriot, які вони можуть надати Києву.

Якщо говорити про мирні переговори, то український політичний аналітик Володимир Фесенко зазначив, що діалог, як і раніше, є важливим і що Київ не може відмовитися від усього співробітництва з Вашингтоном.

"Можна сказати, що США не є найкращим партнером, не найкращим посередником у мирних переговорах. Але Сполучені Штати - і адміністрація Трампа - є єдиним реальним модератором і найвпливовішим гравцем у мирному процесі. І в цьому сенсі у нас немає альтернативи", - додав він.

Інфографіка: Главред

Мирні переговори - думка експерта

Як повідомляв Главред з посиланням на голову Центру аналізу та стратегій Ігоря Чаленка, Україні доведеться чекати наступного вікна можливостей, якщо найближчим часом Київ і Москва не перейдуть до реальних мирних переговорів. Таке вікно може з'явитися не раніше, ніж після весняно-літньої наступальної кампанії окупантів.

"Це додаткове вікно можливостей восени, коли, ймовірно, Трамп може взяти більш активну участь перед виборами до Конгресу. Якщо цього не відбудеться, то це перехід у дуже складну зиму, і тоді переговори, ймовірно, перенесуться вже на весну наступного року", — каже він.

Мирні переговори — новини за темою

як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що під час свого візиту до Москви 9 травня передав кремлівському диктатору Володимиру Путіну інформацію від Володимира Зеленського про готовність українського президента до переговорів.

Крім того, під час спілкування з російськими пропагандистами помічник диктатора РФ Юрій Ушаков фактично проговорився про справжні наміри країни-агресора Росії щодо війни проти України та мирних переговорів. На це звернув увагу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що представники американського президента планують приїхати до Києва, графік візитів на весняно-літній період уже узгоджено.

Про джерело: The New York Times

The New York Times — американська щоденна газета, що базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

