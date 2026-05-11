Дощі та грози сунуть на Житомирщину: коли погода різко погіршиться

Найбільш нестійку погоду синоптики очікують у середині тижня.

Прогноз погоди на Житомирщині на цей тиждень

Якою буде погода у Житомирі на цьому тижні

Прогноз погоди у Житомирській області на 12-15 травня

У Житомирській області тиждень із 11 по 15 травня пройде під знаком помірного тепла та періодичних дощів. Максимально повітря прогріватиметься до 22 градусів, а найбільш нестійку погоду синоптики очікують у середині тижня - із грозами та короткочасними опадами. Про це у коментарі Житомир.info повідомили в Житомирському обласному центрі з гідрометеорології.

У вівторок, 12 травня, над містом та областю триматиметься мінлива хмарність. Ніч мине без істотних опадів, а вдень прогнозують короткочасний дощ і грозу, для якої оголошено жовтий рівень небезпечності. Південно‑східний вітер посилюватиметься до 7–12 м/с. Температура вночі становитиме від 5 до 10 градусів, удень - від 17 до 21.

У середу, 13 травня, небо буде хмарним із проясненнями. Вночі можливий короткочасний дощ і місцями гроза, вдень - локальні невеликі опади. Вітер змінюватиме напрямок із південно‑західного на північно‑західний, зберігаючи швидкість 7–12 м/с. Температура вночі коливатиметься в межах 7–12 градусів, удень знизиться до 11–16.

У четвер, 14 травня, погода стабілізується: мінлива хмарність без істотних опадів, північно‑західний вітер 5–10 м/с. Нічні температури опустяться до 2–7 градусів, удень повітря прогріється до 13–18.

У п’ятницю, 15 травня, знову можливі короткочасні дощі. Вночі очікується 5–10 градусів тепла, вдень - 17–22.

Як писав Главред, погода в Україні впродовж тижня з 11 по 17 травня буде нестабільною та дощовою з відносно невисокими температурними показниками. Синоптик Ігор Кібальчич розповів, що місцями пройдуть сильні зливи у супроводі грози, граду та шквалистого посилення вітру. Найнижчі температурні показники будуть відзначатися в західних областях. Саме тут в окремі дні можливі заморозки не тільки на поверхні ґрунту, але й у повітрі.

В Україні 11 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами в південних, центральних, Закарпатській областях та в Карпатах. У більшості західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях буде сухо. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

У Дніпрі цього тижня погода буде мінливою: на мешканців міста чекають як сонячні дні, так і тривалі дощі з грозами. Температура коливатиметься в межах від +13°C вночі до +24°C у найтепліші денні години.

Про джерело: Zhitomir.info Zhitomir.info — це регіональний новинний портал, що висвітлює події в Житомирі та Житомирській області. Сайт публікує останні новини регіону та України, аналітику, інтерв'ю, матеріали про культуру, спорт, економіку та суспільне життя. Крім текстових матеріалів, портал пропонує фото- та відеорепортажі. Ресурс належить ТОВ "Інформаційне агентство Житомир Інфо" і є одним з популярних джерел локальної інформації для жителів області.

