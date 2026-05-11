РФ готує новий масований удар після "перемир'я": яким містам загрожує атака

Окупанти готують масований удар по Україні із залученням стратегічної авіації та морських ракетоносіїв.

Під потенційним ударом можуть опинитися Київ, Дніпро, Львів, Одеса та західні області України

Так зване "перемир’я", оголошене країною-агресоркою Росією напередодні, може завершитися новою хвилею масованих атак по території України. Моніторингові канали попереджають, що країна-агресорка найближчими днями готує серію комбінованих ударів, які можуть тривати до трьох діб.

Застосування різних типів озброєння

За даними аналітиків, російські окупаційні війська можуть застосувати максимальну кількість повітряних цілей різних типів — від ударних безпілотників до стратегічної авіації та балістичних ракет.

Особливу загрозу становить ймовірне використання рекордної кількості дронів-камікадзе та імітаційних БПЛА для перевантаження української системи протиповітряної оборони.

У повідомленнях аналітиків зазначається, що РФ уже підготувала до бойового застосування один стратегічний бомбардувальник Ту-160 та чотири борти Ту-95МС. Також у готовності перебувають ракетоносії морського базування.

За попередніми оцінками РФ, може застосувати до 50 крилатих ракет Х-101, до 30 балістичних ракет "Іскандер-М", до 15 крилатих ракет "Іскандер-К", до 18 ракет морського базування типу "Калібр", а також до семи аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинжал".

Потенційні цілі

Головними цілями можливого масованого удару аналітики називають Київ, Дніпро, Луцьк, Львів, Івано-Франківськ та Одесу. При цьому наголошується, що остаточні маршрути та масштаби ударів можуть змінюватися залежно від оперативної ситуації.

Крім того, моніторинг повідомляє про зафіксований переліт борту Ту-160 з аеродрому "Українка" на авіабазу "Енгельс", що може свідчити про підготовку до нової ракетної атаки. Також, за їхніми даними, після завершення "перемир’я" можливі пуски близько 20 груп ударних БпЛА з напрямків Міллерово, Приморськ-Ахтарськ та Гвардійське.

Які можуть бути цілі нового масованого удару РФ — думка експерта

Як раніше писав Главред, військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua припустив, що Росія може готувати нову хвилю масованих ракетно-дронових атак по Україні та змінює підхід до вибору цілей.

За його словами, російські війська дедалі частіше можуть бити по об’єктах паливної інфраструктури, зокрема автозаправних станціях, намагаючись ускладнити українську логістику.

Жданов нагадав, що у 2022 році окупанти системно атакували нафтобази по всій країні, однак після змін у системі забезпечення пальним Україна перейшла до більш розосередженої логістики.

На його думку, через це Росія могла переорієнтувати удари на АЗС, особливо у прифронтових регіонах, і надалі може нарощувати такі атаки по інфраструктурі.

Як раніше повідомляв Главред, пізно ввечері 9 травня, попри чинне триденне перемир'я, російські окупанти завдали удару безпілотником по житловому масиву Харкова. Ворожий дрон влучив у дев'ятиповерховий будинок. Про це розповів глава Харківської ОВА Олег Синєгубов і мер Харкова Ігор Терехов.

Крім того, російські окупанти порушили перемир'я та атакували Україну ракетою і Шахедами. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нагадаємо, що 9 травня російські окупаційні війська майже 20 разів обстріляли Дніпропетровську область із артилерії та атакували безпілотниками. Унаслідок ударів є загиблі та поранені. Станом на ранок було відомо про двох загиблих і двох постраждалих, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

