В Україну насуваються дощі та похолодання – яка погода буде найближчими днями

У вівторок, 12 травня, опади охоплять значну частину країни.

https://glavred.net/synoptic/v-ukrainu-idut-dozhdi-s-poholodaniem-kakaya-pogoda-budet-v-blizhayshie-dni-10763723.html Посилання скопійоване

В Україні очікуються дощі та похолодання / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Прогноз погоди від Наталії Діденко

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

У вівторок, 12 травня, в Україні буде тепло — до +24 градусів і дощі, але вже в середу, 13 травня, погода кардинально зміниться. Про це повідомила синоптикНаталія Діденко.

"Правда, насолодитися завтрашнім теплом доведеться під дощами", - написала вона. відео дня

Погода у вівторок, 12 травня

У вівторок опади накриють значну частину країни. Дощі з грозами найбільш імовірні в:

західних областях;

Житомирській та Київській областях;

Вінницькій та частково Черкаській областях;

Одеській області;

місцями в Харківській та Луганській областях.

Решта регіонів 12 травня залишаться без опадів.

Вітер в Україні переважатиме південний, а на заході північно-західний, 7-12 метрів на секунду, можливі штормові пориви. У східних областях вітер буде несильним, помірним.

Погода в Києві 12 травня

У Києві 12 травня очікується тепла погода до +20 градусів, однак з дощем і, ймовірно, грозою.

Погода в середу, 13 травня

Уже в середу, 13 травня, у більшості областей України, крім східних, відчутно похолоднішає, зазначила синоптик.

Про особу: Наталія Діденко Наталія Діденко — українська метеорологиня, телеведуча, блогерка. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

Як повідомляє Укргідрометцентр, 12-14 травня в більшості областей будуть помірні дощі з грозами.

12 травня вдень на Правобережжі місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 5-13°; вдень 16-23°,

Погода 12 травня / Фото: meteo.gov.ua

13 травня у західних областях, а також у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях температура повітря становитиме 12-19°.

Погода 13 травня / Фото: meteo.gov.ua

Погода в Україні - прогнози

Як писав Главред, погода в Україні протягом тижня з 11 по 17 травня буде нестабільною та дощовою з відносно невисокими температурними показниками. Синоптик Ігор Кібальчич розповів, що місцями пройдуть сильні зливи у супроводі грози, граду та шквалистого посилення вітру. Найнижчі температурні показники будуть відзначатися в західних областях. Саме тут в окремі дні можливі заморозки не тільки на поверхні ґрунту, але й у повітрі.

В Україні 11 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами в південних, центральних, Закарпатській областях та в Карпатах. У більшості західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях буде сухо. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

У Дніпрі цього тижня погода буде мінливою: на мешканців міста чекають як сонячні дні, так і тривалі дощі з грозами. Температура коливатиметься в межах від +13°C вночі до +24°C у найтепліші денні години.

У Житомирі 11 травня очікується тиха і по-весняному м'яка погода. Протягом доби збережеться невелика хмарність без опадів, а південний вітер буде слабким, до 3–8 м/с. Вдень повітря прогріється до комфортних 19–21 градуса.

Вам також може бути цікаво:

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) — державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна переглянути погоду в реальному часі та на кілька днів уперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред