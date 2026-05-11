В Україну насуваються дощі та похолодання – яка погода буде найближчими днями

Ви дізнаєтеся:
- Прогноз погоди від Наталії Діденко
- Прогноз погоди від Укргідрометцентру
У вівторок, 12 травня, в Україні буде тепло — до +24 градусів і дощі, але вже в середу, 13 травня, погода кардинально зміниться. Про це повідомила синоптикНаталія Діденко.
"Правда, насолодитися завтрашнім теплом доведеться під дощами", - написала вона.відео дня
Погода у вівторок, 12 травня
У вівторок опади накриють значну частину країни. Дощі з грозами найбільш імовірні в:
- західних областях;
- Житомирській та Київській областях;
- Вінницькій та частково Черкаській областях;
- Одеській області;
- місцями в Харківській та Луганській областях.
Решта регіонів 12 травня залишаться без опадів.
Вітер в Україні переважатиме південний, а на заході північно-західний, 7-12 метрів на секунду, можливі штормові пориви. У східних областях вітер буде несильним, помірним.
Погода в Києві 12 травня
У Києві 12 травня очікується тепла погода до +20 градусів, однак з дощем і, ймовірно, грозою.
Погода в середу, 13 травня
Уже в середу, 13 травня, у більшості областей України, крім східних, відчутно похолоднішає, зазначила синоптик.
Про особу: Наталія Діденко
Наталія Діденко — українська метеорологиня, телеведуча, блогерка. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.
Як повідомляє Укргідрометцентр, 12-14 травня в більшості областей будуть помірні дощі з грозами.
12 травня вдень на Правобережжі місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 5-13°; вдень 16-23°,
13 травня у західних областях, а також у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях температура повітря становитиме 12-19°.
Погода в Україні - прогнози
Як писав Главред, погода в Україні протягом тижня з 11 по 17 травня буде нестабільною та дощовою з відносно невисокими температурними показниками. Синоптик Ігор Кібальчич розповів, що місцями пройдуть сильні зливи у супроводі грози, граду та шквалистого посилення вітру. Найнижчі температурні показники будуть відзначатися в західних областях. Саме тут в окремі дні можливі заморозки не тільки на поверхні ґрунту, але й у повітрі.
В Україні 11 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами в південних, центральних, Закарпатській областях та в Карпатах. У більшості західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях буде сухо. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
У Дніпрі цього тижня погода буде мінливою: на мешканців міста чекають як сонячні дні, так і тривалі дощі з грозами. Температура коливатиметься в межах від +13°C вночі до +24°C у найтепліші денні години.
У Житомирі 11 травня очікується тиха і по-весняному м'яка погода. Протягом доби збережеться невелика хмарність без опадів, а південний вітер буде слабким, до 3–8 м/с. Вдень повітря прогріється до комфортних 19–21 градуса.
Вам також може бути цікаво:
- Погода в Дніпрі зміниться, місто накриє циклон з грозою — прогноз на тиждень
- Насувається Армагеддон: де буде +4 і пройдуть грозові дощі
- Густий туман і потепління: якою буде погода в Одеській області
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) — державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна переглянути погоду в реальному часі та на кілька днів уперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред