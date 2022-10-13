До ударів по Україні причетні іранські інструктори, вони керують запуском "мопедів" - ISW

До запуску "мопедів" причетні іранські інструктори / Reuters, Iranian Army

На окупованих територіях України російські окупанти облаштували пункти, з яких вони керують запуском іранських дронів. Однак насправді, "мопеди" запускають не росіяни, а іранські інструктори, яких також завезли на окуповані території. Про це заявили в Інституті вивчення війни (ISW).

Ці інструктори перебувають у Джанкої в Криму, а також у селищі Залізний Порт та Гладківка у Херсонській області. Поки не встановлено, скільки саме було завезено інструкторів. Відомо, що вони можуть бути пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції.

Ці інструктори навчають окупантів користувалися ударними дронами та контролюють запуск "шахідів" в Миколаївській та Одеській областях.

Удари "шахідів" по Україні

Нагадаємо, Київ хочуть прикрити куполом потужної мережі антидронових пеленгаторів-перехоплювачів. Проект отримає назву "Муромець". Повідомляється, що проект буде україно-канадським. Заступник мера Києва Владислав Андронов і радники мера Дмитро Білоцерківець і Юрій Зозуля обговорили з президентом канадського концерну з виробництва дронів Dragon Fly Кемероном Челл етапи реалізації цього проекту.

Британська розвідка зазначила, що іранські ударні безпілотники Shahed-136 мають слабке місце, яке не дає їм повною мірою домогтися тих результатів, яких хоче Путін. Ці дрони літають повільно і на низькій висоті.

Як повідомляв Главред, російські загарбники вранці у четвер, 13 жовтня, атакували дронами-камікадзе Київську область. Дрони нібито летіли по трасі Одеса - Київ. За попередніми даними, удари дронів-камікадзе в Київській області припали на об'єкти критичної інфраструктури.

Інші новини: