Росія пускала іранський дрон по Україні, а він вибухнув на військовій базі в Калузі – журналіст

Іран наприкінці серпня передав Росії свої безпілотники / Колаж hdi_vfx.artstation.com, Reuters

У Калузькій області Росії на аеродромі біля селища Шайківка вибухнув великий безпілотний літальний апарат. За попередніми даними, вибух стався на території військової частини. Ймовірно, це був іранський дрон, який Росія запускала в бік України.

Як повідомляє Baza, вибух стався на аеродромі військової частини поблизу селища Шайківка. За попередньою інформацією, над злітно-посадковою смугою вибухнув габаритний безпілотник. Постраждалих немає.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша у своєму Telegram-каналі також написав, що вибух стався через впав на територію аеродрому, мовляв, "невідомого безпілотника"

Він сказав, що дрон, мовляв, можливо "прилетів з-за кордону".

"Впав безпілотник, імовірно, прилетів з боку кордону. Постраждалих немає", - пише Шапша.

Український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко зазначив, що, ймовірно, на Калузькому військовому аеродромі впав і вибухнув іранський безпілотник, які окупанти випустили в бік України.

"Іранський безпілотник, запущений у бік України, впав і вибухнув на російському аеродромі в Калузі", - написав Цаплієнко у Telegram-каналі.

Іран поставив Росії ударні безпілотники

Наприкінці серпня агентство Associated Press повідомило, що Іран поставив Росії свої бойові безпілотники для війни проти України. Тегеран надав БПЛА Москві незважаючи на попередження з боку Вашингтона. Іранська держава на офіційному рівні намагається заперечувати угоду.

Пізніше в МЗС заявили, що Україна ухвалила рішення позбавити посла Ірану акредитації через постачання Росії ударних безпілотників. Ситуація завдала серйозного удару по відносинах двох країн. Також Київ вирішив суттєво скоротити кількість іранських дипломатів в українській столиці.

Представник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані, мовляв, "порадив" Україні "утриматися від впливу третіх сторін", які нібито прагнуть зруйнувати відносини двох країн. У Києві єдиною "третьою стороною" назвали іранські безпілотники.

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