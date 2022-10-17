Повторна атака Києва дронами: у столиці прогриміли два вибухи

Російські окупанти двічі за ранок атакували Київ дронами / Ілюстраційне фото УНІАН, AFUStratCom

Російські окупанти вдруге за ранок понеділка, 17 жовтня, атакували Київ дронами. Мер столиці Віталій Кличко підтвердив два вибухи в місті.

"Ще два вибухи в Шевченківському районі. Залишайтеся в укриттях!"- написав він у Telegram.

Тим часом жителі Києва в мережі публікують відео, на кадрах яких чутно автоматні черги. Повідомляється, що це кулемет працює по дронах-камікадзе. На кадрах чути і звуки прольоту "мопедів".

Раніше радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що над селом Проців у Київській області пролетіли п'ять дронів, три з них були збиті ППО. Один дрон вибухнув у Бортничах.

Згодом Геращенко повідомив, що іранський дрон ударив у висотний житловий будинок у столиці.

Як повідомляв Главред, близько сьомої ранку 17 жовтня у Києві прогриміли вибухи. Перед "прильотом" в області були помічені дрони-камікадзе моделей Shahed, які летіли в напрямку столиці. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога.

Пізніше мер столиці Віталій Кличко уточнив, що вибухи прогриміли в Шевченківському районі міста. Спалахнула пожежа. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, тиждень тому - 10 жовтня - російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Лише до обіду було випущено 83 ракети, 43 з них були збиті.

Внаслідок обстрілу сталося влучення по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури в 12 областях та Києві. За попередніми даними, загинули 19 осіб, ще 105 були травмовані.

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