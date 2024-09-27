РФ може захопити Вугледар: це коштувало Кремлю тисяч солдатів і одиниць техніки - Forbes

155-ту бригаду морської піхоти ВМФ Росії, можливо, було знищено двічі.

https://glavred.net/ukraine/rf-mozhet-zahvatit-ugledar-eto-stoilo-kremlyu-tysyach-soldat-i-edinic-tehniki-forbes-10600469.html Посилання скопійоване

РФ намагається захопити Вугледар з кінця 2022 року / Колаж: Главред, фото: t.me/ombr72, deepstatemap.live

Російська окупаційна армія може захопити Вугледар. Однак це коштуватиме РФ життів тисяч солдатів і одиниць техніки. За два роки боїв у Вугледарі ЗСУ вже знищили приблизно дві бригади техніки - тобто 6% усієї техніки, яку Росія втратила з початку повномасштабного вторгнення на територію України.

Як пише Forbes, наступ 57-ї мотострілецької бригади російської армії, що почався цього тижня, прорвав оборону 72-ї механізованої бригади української армії.

"Зараз російські війська перебувають у південному Вугледарі. І виснажений український гарнізон, можливо, вже відступає на північ", - пишуть журналісти.

відео дня

Forbes нагадує, що РФ намагається захопити Вугледар з кінця 2022 року. За цей час російські окупаційні війська втратили близько тисячі одиниць техніки та кілька тисяч солдатів, адже 72 механізована бригада за допомогою мін, артилерії, протитанкових ракет і безпілотників знищила цілі російські бригади.

Автори матеріалу навели дані Варшавського інституту, згідно з якими 155-та бригада морської піхоти, яка на папері налічувала близько 3000 військовослужбовців, втрачала до 300 солдатів щодня протягом кількох днів поспіль і була майже знищена до лютого 2023 року.

Згідно з підрахунками WarSpotting, бригади морської піхоти і допоміжні армійські підрозділи РФ загалом втратили приблизно тисячу танків, бойових машин, вантажівок і артилерійських знарядь.

"Це приблизно дві бригади техніки - майже шість відсотків усієї техніки, яку Росія втратила за 31 місяць запеклих боїв в Україні", - йдеться у статті.

Журналісти також підкреслили, що втрати українських військ у Вугледарі та навколо нього були значно меншими.

Ситуація у Вугледарі - останні новини

Видання Forbes писало, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар у Донецькій області. У статті йшлося про те, що "смертоносна українська бригада" досить добре оснащена танками Т-64, бойовими машинами БМП-2 і гаубицями М-109. Але, на думку журналістів, навіть найкраще оснащена бригада не може тримати оборону вічно.

Що відомо про місто Вугледар / Інфографіка: Главред

Аналітики Інституту вивчення війни 25 вересня повідомили, що російські війська досягли околиць Вугледара в Донецькій області. Однак навряд чи це дасть їм якусь особливу оперативну перевагу для подальших наступальних операцій у західній частині області.

Голова Донецької ОДА Вадим Філашкін заявив, що ситуація в напрямку Вугледара за останні дні відчутно загострилася. За його словами, ворог намагається прорвати нашу лінію оборони. Спалено величезну кількість ворожої техніки, але, на жаль, ворог має просування.

Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що існує загроза, що Сили оборони втратять контроль над Вугледаром і можуть опинитися в оточенні.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред