УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ може захопити Вугледар: це коштувало Кремлю тисяч солдатів і одиниць техніки - Forbes

Анна Ярославська
27 вересня 2024, 08:39
106
155-ту бригаду морської піхоти ВМФ Росії, можливо, було знищено двічі.
Вугледар
РФ намагається захопити Вугледар з кінця 2022 року / Колаж: Главред, фото: t.me/ombr72, deepstatemap.live

Російська окупаційна армія може захопити Вугледар. Однак це коштуватиме РФ життів тисяч солдатів і одиниць техніки. За два роки боїв у Вугледарі ЗСУ вже знищили приблизно дві бригади техніки - тобто 6% усієї техніки, яку Росія втратила з початку повномасштабного вторгнення на територію України.

Як пише Forbes, наступ 57-ї мотострілецької бригади російської армії, що почався цього тижня, прорвав оборону 72-ї механізованої бригади української армії.

"Зараз російські війська перебувають у південному Вугледарі. І виснажений український гарнізон, можливо, вже відступає на північ", - пишуть журналісти.

відео дня

Forbes нагадує, що РФ намагається захопити Вугледар з кінця 2022 року. За цей час російські окупаційні війська втратили близько тисячі одиниць техніки та кілька тисяч солдатів, адже 72 механізована бригада за допомогою мін, артилерії, протитанкових ракет і безпілотників знищила цілі російські бригади.

Автори матеріалу навели дані Варшавського інституту, згідно з якими 155-та бригада морської піхоти, яка на папері налічувала близько 3000 військовослужбовців, втрачала до 300 солдатів щодня протягом кількох днів поспіль і була майже знищена до лютого 2023 року.

Згідно з підрахунками WarSpotting, бригади морської піхоти і допоміжні армійські підрозділи РФ загалом втратили приблизно тисячу танків, бойових машин, вантажівок і артилерійських знарядь.

"Це приблизно дві бригади техніки - майже шість відсотків усієї техніки, яку Росія втратила за 31 місяць запеклих боїв в Україні", - йдеться у статті.

Журналісти також підкреслили, що втрати українських військ у Вугледарі та навколо нього були значно меншими.

Ситуація у Вугледарі - останні новини

Видання Forbes писало, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар у Донецькій області. У статті йшлося про те, що "смертоносна українська бригада" досить добре оснащена танками Т-64, бойовими машинами БМП-2 і гаубицями М-109. Але, на думку журналістів, навіть найкраще оснащена бригада не може тримати оборону вічно.

Вугледар Інфографіка
Що відомо про місто Вугледар / Інфографіка: Главред

Аналітики Інституту вивчення війни 25 вересня повідомили, що російські війська досягли околиць Вугледара в Донецькій області. Однак навряд чи це дасть їм якусь особливу оперативну перевагу для подальших наступальних операцій у західній частині області.

Голова Донецької ОДА Вадим Філашкін заявив, що ситуація в напрямку Вугледара за останні дні відчутно загострилася. За його словами, ворог намагається прорвати нашу лінію оборони. Спалено величезну кількість ворожої техніки, але, на жаль, ворог має просування.

Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що існує загроза, що Сили оборони втратять контроль над Вугледаром і можуть опинитися в оточенні.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Вугледар новини України війна Росії та України
Реклама

Головне за день

РФ вдарила ракетою по поліцейському управлінню в Кривому Розі: що відомо

РФ вдарила ракетою по поліцейському управлінню в Кривому Розі: що відомо

10:37 Україна
Україну накриє різке похолодання: синоптик Птуха здивувала прогнозом

Україну накриє різке похолодання: синоптик Птуха здивувала прогнозом

10:00 Синоптик
Дозвіл на удари по цілях у РФ: у Британії здивували несподіваним прогнозом

Дозвіл на удари по цілях у РФ: у Британії здивували несподіваним прогнозом

09:55 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Скільки зберігається сало в холодильнику: несподівана відповідь буквально збиває з ніг 39901

Скільки зберігається сало в холодильнику: несподівана відповідь буквально збиває з ніг

Приємний звук, але погані наслідки: що означає, якщо дрова тріщать у вогні 21587

Приємний звук, але погані наслідки: що означає, якщо дрова тріщать у вогні

На дорогах помітили незвичайний дорожній знак: про яку небезпеку він попереджає 15580

На дорогах помітили незвичайний дорожній знак: про яку небезпеку він попереджає

Потужний вітер і дощ: в які регіони увірветься сильна негода 14564

Потужний вітер і дощ: в які регіони увірветься сильна негода

Останні новини

11:42

Це не Донбас: на одному з напрямків відбувається "одна з найбільших битв війни"

11:42

Галкін ввів суворі заборони для росіян на своїх концертах

11:27

Ризик "ядерки" та інші катастрофи: Росс назвав найнебезпечніші дати жовтня 2024 рокуВідео

11:25

Під час перегляду відвисне щелепа: найкращі фільми про штучний інтелект

11:09

Понад 800 серверів по всій Росії "лягло": кіберфахівці ГУР провели успішну атаку

Україну накриє різке похолодання: синоптик Птуха здивувала прогнозомУкраїну накриє різке похолодання: синоптик Птуха здивувала прогнозом
10:57

Зіркова сила Зеленського згасає, це позначиться на допомозі США Україні - NYT

10:37

РФ вдарила ракетою по поліцейському управлінню в Кривому Розі: що відомоВідео

10:35

Ядерні страшилки Путіна працюють на користь Трампа: розкрито хитрий шантаж Кремля

10:35

Помер популярний російський актор, який підтримував війну

Реклама
10:24

Чому не можна спати з котом: неочікуване пояснення експертів зі сну

10:00

З чистої сторінки: 4 знаки зодіаку, які почнуть новий розділ життя в жовтні

09:55

Дозвіл на удари по цілях у РФ: у Британії здивували несподіваним прогнозом

09:30

Чому не варто пов'язувати візит Зеленського із заявами ТрампаПогляд

09:29

У Кривому Розі пролунав вибух: ворог ударив по адмінбудівлях, під завалами - люди

09:29

Гороскоп на завтра 28 вересня: Близнюкам - дивовижний успіх, Рибам - небезпека

09:24

Ніколи не кладіть цей одяг в пральну машинку: який значок забороняє прання

08:40

Є жертви, серед постраждалих – дитина: РФ вдарила дронами по Ізмаїлу

08:39

РФ може захопити Вугледар: це коштувало Кремлю тисяч солдатів і одиниць техніки - Forbes

08:16

ЗСУ атакують у Курській області та тримають позиції на сході: в ISW розкрили деталі

08:10

Як Путін розписався у безсилій спробі перемогти УкраїнуПогляд

Реклама
07:46

Трамп показав, що не підтримає Україну та Зеленського у війні з Путіним - Politico

07:18

Гарріс зробила гучну заяву на тлі вигідних РФ пропозицій Трампа "про мир"

06:50

Трамп сьогодні зустрінеться із ЗеленськимВідео

06:10

Фініш виборчої кампанії у США: почалася пожежа в чумному баракуПогляд

05:27

Гороскоп Таро на жовтень 2024: Козерогам - прибуток, Водоліям - суперможливість, Рибам - удачаВідео

04:45

У РФ є 2 стратегічні плани: експерт пояснив, що задумали російські окупантиВідео

04:00

США можуть завдати попереджувального удару по РФ: Жданов назвав причину

03:36

Творить дива: для чого французи висипають сіль у раковину

03:00

Буде удар на випередження: Олег Жданов відповів, чи застосує РФ ядерну зброю

02:32

Британія готова, але є нюанс: Жданов пояснив, хто стоїть на заваді ударів по РФ

01:42

США виділили Україні великий пакет допомоги: що до нього увійшло

01:30

"Запізнилися": українцям дали сумний прогноз щодо відновлення енергосистеми

00:40

У країні вирує сильна магнітна буря: може погіршитися самопочуття

00:26

Як правильно їсти ківі: чим корисна шкірка для організму людини

26 вересня, четвер
23:01

Тільки найуважніший впорається за 60 секунд: знайдіть котика серед листя

22:47

"Ми посилимо план перемоги": Зеленський зустрівся з Байденом

22:45

Військовий облік онлайн, без ВЛК: що пропонує Міноборони

22:38

Візьмемо участь у встановленні миру: Ердоган виступив з важливою заявою

22:18

Олена Зеленська підкорила шикарним образом на зустрічі в Нью-Йорку

21:41

"Занурився в бочку з брудом": Ахтем Сеітаблаєв розповів, як піднімав руку на свою кохану

Реклама
21:26

"Переграв" Росію: глава МЗС Сибіга зустрівся з китайською делегацією - подробиці

21:12

Випалюють землю і знищили будинки: росіяни готуються до штурму ще одного міста

21:01

Зеленський провів зустріч з двопартійною делегацією Сенату США: про що йшла моваФото

20:56

Скільки зберігається сало в холодильнику: несподівана відповідь буквально збиває з нігВідео

20:37

Дмитрука готуються екстрадувати: заява Офісу генпрокурора

20:19

Можливі нові удари з повітря: РФ боїться руйнування Кримського мосту — Риженко

19:45

Удари по військових арсеналах вплинуть на перебіг війни: Жданов дав свою оцінку

19:44

Необхідне роззброєння: у США відреагували на ядерні погрози Путіна

19:40

Потужний вітер і дощ: в які регіони увірветься сильна негода

19:25

Як правильно називається вмикач чи вимикач: Авраменко здивував поясненням

^
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти